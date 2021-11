Ghislaine Maxwell, 59, ist seit dem Tod ihres Geschäftspartners Jeffrey Epstein zu einer Schlüsselfigur geworden – sie ist diejenige, die noch belangt werden kann für die Verbrechen, die im Zuge der Epstein-Ermittlungen ans Licht gekommen sind. Der verurteilte Sexualstraftäter, der einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen betrieben haben soll, wurde vor zwei Jahren tot in seiner Gefängniszelle gefunden. Nun steht der Prozess gegen seine langjährige Vertraute an, gegen Ghislaine Maxwell, die 2020 festgenommen wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt.

In der Anklageschrift werden der Geschäftsfrau Straftaten in Zusammenarbeit mit Epstein in sechs Punkten vorgeworfen, bei denen es sich hauptsächlich um Sexualdelikte handelt. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft ihr vor, zwei Mal unter Eid gelogen zu haben. In einem früheren Zivilprozess von Virginia Giuffre gegen Maxwell waren bereits Gerichtsdokumente öffentlich geworden, die die Rolle Maxwells erklären könnten. Giuffre behauptete damals, sie sei von Maxwell als „Sexsklavin“ ausgebildet worden.

AP/John Minchillo Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell: Sie soll ihm minderjährige Opfer zugeführt haben.

Hat also Ghislaine Maxwell ihrem Freund Epstein dabei geholfen, Hunderten minderjährigen Mädchen sexuelle Gewalt anzutun und sie zur Prostitution verleitet? Das soll nun der Prozess in New York klären. In der vergangenen Woche konnten potenzielle Geschworene einen ersten Blick auf die Angeklagte werfen. Die zwölf Geschworenen und sechs Stellvertreter werden am 29. November ausgewählt, der Prozess wird voraussichtlich bis Mitte Januar andauern.

Anwälte: Ihr Schlaf und ihre Gesundheit verschlechtern sich

Unterdessen hat die Familie von Ghislaine Maxwell in einer Beschwerde bei der UNO die Inhaftierung der Angeklagten als illegal bezeichnet. Durch die Haft werde in schwerwiegender Weise gegen die Unschuldsvermutung verstoßen, erklärten die Menschenrechtsanwälte François Zimeray und Jessica Finelle in der am Montag veröffentlichten Beschwerde, die sie im Auftrag der Geschwister Maxwells bei einem UN-Gremium aus unabhängigen Rechtsexperten einreichten.

Maxwell ist im Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn inhaftiert, sie wird dort von den anderen Insassen isoliert – laut Behörden diene das ihrer eigenen Sicherheit und „dem ordnungsgemäßen Funktionieren der Einrichtung“. Maxwell ist daher 21 Stunden am Tag in ihrer Zelle, sie wird rund um die Uhr vom Anstaltspersonal überwacht, um einen Selbstmordversuch zu verhindern. Zudem werden zahlreiche Körperscans an ihr durchgeführt. Gegen diese Maßnahmen des MDC hatten ihre Anwälte bereits im August 2020 erfolglos Beschwerde eingereicht.

Die Menschenrechtsanwälte bezeichneten die Haftbedingungen jetzt als „ungeeignet und erniedrigend“. In der Beschwerde heißt es: „Ghislaine Maxwell wird 24 Stunden am Tag überwacht. Nachts ist eine Taschenlampe an, die ihr jede Viertelstunde ins Gesicht leuchtet. Ihr Schlaf und ihre Gesundheit verschlechtern sich, sie verliert Haare. Sie muss sich bis zu sieben Leibesvisitationen pro Tag unterziehen, obwohl sie keinen Kontakt zu anderen Häftlingen hat. Wer könnte sich unter solchen Bedingungen verteidigen?“

Die Juristen stellten infrage, ob der Prozess gegen Maxwell fair verlaufen würde. Sie argumentieren, dass in der US-amerikanischen Öffentlichkeit aufgrund der breiten Berichterstattung über den Fall bereits eine Vorverurteilung stattgefunden habe. Die US-Justiz verletze die Rechte Maxwells auf eine angemessene Verteidigung. Auch Maxwell selbst hatte sich wiederholt über die aus ihrer Sicht unhygienischen und unmenschlichen Zustände im Gefängnis beschwert.

Am kommenden Montag werden im Prozess die Eröffnungsplädoyers erwartet. Bei einer Verurteilung droht Maxwell eine Haftstrafe von bis zu 80 Jahren. Sie hat in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert.