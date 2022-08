Ernst stellt Eckdaten für neues Schuljahr vor Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) stellt am Donnerstag (10.00 Uhr) die Eckdaten für das neue Schuljahr 2022/23 vor. Dabei geht es unter ande... dpa

ARCHIV - Britta Ernst auf einer Pressekonferenz. Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) stellt am Donnerstag (10.00 Uhr) die Eckdaten für das neue Schuljahr 2022/23 vor. Dabei geht es unter anderem um die Einstellung neuer Lehrkräfte, die Digitalisierung an den Schulen und den Unterricht für die Kinder von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Im vergangenen Schuljahr wurden an den 923 Schulen im Land rund 298.600 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Im neuen Schuljahr werden es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch wegen der Kriegsflüchtlinge deutlich mehr sein.