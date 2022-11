Ernst will Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen stärken Brandenburgs Jugendministerin Britta Ernst (SPD) will die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungen stärken. „Wir müssen junge M... dpa

Berlin/Potsdam -Brandenburgs Jugendministerin Britta Ernst (SPD) will die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungen stärken. „Wir müssen junge Menschen ermutigen, sich aktiv einzubringen“, sagte Ernst am Mittwoch bei der symbolischen Staffelübergabe für den Vorsitz in der Jugend- und Familienministerkonferenz, den die Ministerin im Januar übernimmt. „Hier will ich anknüpfen und habe meine Amtszeit deshalb unter das Leitthema Mitwirkung gestellt.“