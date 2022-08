Bilanz zu Hitze, Dürre, Starkregen: Deutschland muss Landwirtschaft neu lernen

Den diesjährigen Erntebericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums könnte man so zusammenfassen: Die Bauern in Deutschland ackern richtig viel, und doch bleiben viele ernsthafte Probleme.

Schuld daran sind vor allem die extremen Wetterverhältnisse des vergangenen Jahres. Der Sommer 2021 war viel zu nass, die Hitzewellen und Dürreperioden in diesem Jahr trockneten die Böden dagegen aus. Für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) ist der Erntebericht auch deshalb ein klares „Zeugnis der Klimakrise“ und müsse deshalb als „Warnung“ gesehen werden. Bei der Vorstellung des Ernteberichts im baden-württembergischen Ditzingen sagte er am Freitag: „Jetzt handeln ist essenziell und existenziell.“

Getreideernte in Deutschland: Besonders positives Ergebnis

Zugute kam das nasse vergangene Jahr jedoch den Winterkulturen Raps und Weizen. Da sie früh gepflanzt werden, konnten sie noch von den niederschlagsreichen Herbst- und Wintermonaten profitieren. Trotz anhaltender Dürreperioden in diesem Sommer wurden so allein 22 Millionen Tonnen Winterweizen auf deutschen Feldern geerntet. Ein Plus von über vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Winterweizen bleibt so die ertragsreichste Getreidekultur in Deutschland.

Dagegen geht es vor allem Sommerkulturen schlecht – sie leiden besonders unter regenarmen Hitzesommern. Obwohl die Anbaufläche beim Körnermais im Vergleich zum Vorjahr 2022 um mehr als 8 Prozent ausgebaut worden ist, rechnet man beim Bundeslandwirtschaftsministerium hier dennoch mit starken, dürrebedingten Einbußen. Da die Ernte noch aussteht, können die diesjährigen Erträge aber nur geschätzt werden. Im Erntebericht rechnet man mit einer noch schlechteren Ernte als beim Dürresommer 2018.

Doch auch der möglicherweise massive Ernteeinbruch beim Körnermais kann der Getreideernte im Ganzen in Deutschland kaum schaden. Dem Erntebericht zufolge holten die Landwirte in Deutschland insgesamt 1,5 Prozent mehr Getreide von den Feldern als im Sechsjahresschnitt, insgesamt knapp 40 Millionen Tonnen. Insbesondere mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein positives Ergebnis. Beide Länder gehören zu den größten Getreidemittelexporteuren der Welt. In Deutschland könnte sich auch deswegen die Anbaufläche im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,2 Prozent vergrößert haben, mehr als die Hälfte aller Ackerflächen wird hierzulande mittlerweile für den Getreideanbau genutzt.

In einer Diskussionsrunde des Science Media Centers (SMC) mit dem Thema „Wie bleiben Erträge bei zunehmender Dürre stabil?“ kritisierte Hennig Kage, Direktor des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, noch am Freitag insbesondere die Getreidelastigkeit in Deutschland.

Vom Mittelalter lernen: Fruchtfolge kehrt zurück

Mit Blick auf den Klimawandel und immer wahrscheinlicher werdende Dürreperioden, müsse man die Fruchtfolge verstärkt in den Fokus nehmen. Konkret sollen also auf Ackerflächen jährlich verschiedene Nutzpflanzen statt wiederholend eine einzige Pflanze angebaut werden, um die Ertragreiche zu erhöhen. Insbesondere Getreide sei wenig ertragsreich, andere Nutzpflanzen außerdem hitze- und trockenstressresitenter. Könnten so also besser auf Dürresommer reagieren.

Die Leiterin der Arbeitsgruppe Wasserproduktivität in der Landwirtschaft beim Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam, Katrin Drastig, verdeutlichte, dass die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland fast vollständig regenwasserbasiert sei – und deshalb teilweise besonders anfällig für Dürreperioden. Hier gebe es Nachholbedarf.

Nur etwa zwei Prozent der Agrarflächen in Deutschland werden bewässert, im internationalen Vergleich sei das besonders wenig. Spanien bewässert etwa die Hälfte seiner Ackerflächen. Neben einer besseren Fruchtfolge und vermehrter Stresstoleranz bei den Nutzpflanzen müsse insbesondere das Niederschlagswasser in Deutschland besser genutzt werden, um die Ernte dauerhaft vor kommenden Hitzesommern schützen zu können. Die landwirtschaftliche Bewässerung werde daher in Zukunft an immenser Bedeutung gewinnen, um den zunehmenden Anforderungen der Klimakrise an die Landwirtschaft gerecht zu werden.

Küsten-Bundesländer profitieren, Mitteldeutschland darbt

Grundsätzlich zieht das Bundeslandwirtschaftsministerium im Erntebericht eine gemischte Bilanz der Ernte 2022. Regional stünden die Bauern dabei vor unterschiedlichen Herausforderungen. Während die Küstengebiete teilweise überdurchschnittliche Erträge verzeichnen konnten – Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben beispielsweise beim Getreideanbau im mehrjährigen Vergleich die landesweit höchsten Zuwächse – leiden die Gebiete in Mitteldeutschland besonders unter der Klimakrise.

Besonders Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit Sandböden, die wenig Wasser speichern können, seien für die Herausforderungen zunehmender Dürrewellen schlecht gerüstet, fasst Christoph Gornott vom Potsdamer-Institut für Klimafolgenforschung kommende Probleme zusammen.