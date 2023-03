Erste Entscheidungen über Koalitionsverhandlungen erwartet Nach rund zweiwöchigen Sondierungen der Parteien in Berlin werden am Mittwoch erste Weichenstellungen für Koalitionsverhandlungen erwartet. Der SPD-Landesvor... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin, spricht. Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Berlin -Nach rund zweiwöchigen Sondierungen der Parteien in Berlin werden am Mittwoch erste Weichenstellungen für Koalitionsverhandlungen erwartet. Der SPD-Landesvorstand berät bei einer Sondersitzung (16.30 Uhr) darüber, mit welcher Partei die Sozialdemokraten in solche Gespräche treten wollen.