Erste Rabbiner-Ordination seit Zweitem Weltkrieg An der Potsdamer Universität werden am Sonntag (15.00 Uhr) drei Absolventen des konservativen Zacharias Frankel College zu Rabbinern ordiniert. Die feierlich... dpa

Potsdam -An der Potsdamer Universität werden am Sonntag (15.00 Uhr) drei Absolventen des konservativen Zacharias Frankel College zu Rabbinern ordiniert. Die feierliche Zeremonie im Audimax sei die erste Ordination von Rabbinern in Brandenburg seit dem Zweiten Weltkrieg, teilte die Universität mit. Zuvor habe es aber bereits zwei Ordinationen von Absolventen des College in Berlin gegeben. Die am Sonntag ordinierten zwei Frauen und ein Mann wollen als Rabbinerinnen und Rabbiner in Gemeinden im spanischen Barcelona, französischen Toulouse und in Bochum tätig werden.