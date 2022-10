Erste Verschärfungen bei Corona-Maßnahmen deuten sich an Einkaufen oder Museum ohne Maske - damit ist es in Berlin vielleicht bald wieder vorbei. Auch in anderen Bundesländern wird über eine Verschärfung der Corona... dpa

ARCHIV - Die Corona-Zahlen steigen, erste Bundesländer denken bereits wieder über eine Verschärfung er Maßnahmen nach. dpa Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Berlin -Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen wird in den ersten Bundesländern über verschärfte Maßnahmen nachgedacht. So könnte in Berlin demnächst die Maskenpflicht in Läden, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden wieder eingeführt werden. Überlegungen aus der Berliner Gesundheitsverwaltung dazu wurden am Mittwoch bekannt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rief die Bundesländer dazu auf, die Möglichkeiten für Corona-Maßnahmen im geänderten Infektionsschutzgesetz zu nutzen, „insbesondere die Maskenpflicht in den Innenräumen“.