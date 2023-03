Erstes DLR-Schülerlabor in Land für künftige Fachkräfte Von der Schule ins Labor: An der Universität BTU startet das erste Brandenburger Lab des Deutschen Luft-und Raumfahrtzentrums. Jugendliche experimentieren zu... dpa

Schüler bei der Eröffnung des ersten DLR-School-Lab in Brandenburg. Patrick Pleul/dpa

Cottbus -Schwerelosigkeit, Wasserstofferzeugung Elektro-Flugzeuge: Ab sofort können Schülerinnen und Schüler in die Welt der Forschung eintauchen und mitexperimentieren. Am Donnerstag wurde an der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) das erste Schülerlabor des Deutschen Instituts für Luft-und Raumfahrt (DLR) in Brandenburg eröffnet. Über ihr theoretisches Schulwissen hinaus lernen Jugendliche bei insgesamt neun Experimenten Spitzenforschung kennen und können sie für die Praxis miterproben - in Bereichen wie Raumfahrt, Energieerzeugung, elektrifizierte Luftfahrtantriebe oder CO2-arme Industrieprozesse.