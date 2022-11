Erstmals bröckelt die Freundschaft: Die Polen sind enttäuscht von Selenskyj und wollen ein Bekenntnis

Nach dem Raketenabsturz in Przewodów herrscht große Verunsicherung in Polen. Kann man der ukrainischen Regierung noch vertrauen? Reporter Witold Mrozek berichtet aus Rzeszów.

Rzeszów-Jasionka im südöstlichen Polen. Hier liegt derzeit einer der wichtigsten Flughäfen Europas, von dem die Ukraine mit Waffen und anderen Hilfsgütern beliefert wird, die sich gegen Russland verteidigt. Rund 1000 amerikanische Soldaten sind in der Nähe stationiert. Dort befindet sich auch eine amerikanische Patriot-Flugabwehrraketenbatterie. Von hier aus sind es mehr als 150 Kilometer bis nach Przewodów, das direkt an der ukrainischen Grenze liegt.

Am Dienstag, den 15. November, wurden in Przewodów Bogdan C. und Boguslaw W., zwei Landwirte im Alter von etwa 60 Jahren, durch die Explosion einer aus dem Osten kommenden Rakete getötet. Die Auswirkungen der Explosion sind bis heute auch in Rzeszów spürbar. Am Dienstag waren sie sogar sichtbar. „Mitten in der Nacht war es hell wie am Tag“, sagt ein Einwohner aus Rzeszów, dessen Haus direkt neben dem Flughafen liegt. Er erzählt mir von den Momenten nach der Tragödie. Auch heute noch herrscht große Verunsicherung. „Meine Mutter hat mich angerufen und gefragt, ob ich mein Auto aufgetankt und meine Vorräte aufgefüllt habe“, höre ich von einem anderen Einwohner aus Rzeszów.

Die Polen trauen ihrem Staat nicht

Die Menschen hier erinnern sich daran, dass sie im Februar und März dieses Jahres, kurz nach Putins Einmarsch in die Ukraine, ihre Autos kontrollierten, um sicherzustellen, dass sie aufgetankt waren. Dies war die Norm in und um Rzeszów. Die Idee war, im Falle eines Angriffs so schnell wie möglich in den Westen zu fliehen. Polnische Männer und Frauen haben noch Eltern und Großeltern, die sich an den Zweiten Weltkrieg erinnern.

Albert Zawada Der Autor Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna.

Der Soziologe Przemysław Sadura und der Sozialaktivist Slawomir Sierakowski untersuchten kürzlich die Einstellung polnischer Frauen und Männer zu den aktuellen politischen Ereignissen. Sie stellten fest, dass die Erinnerung an die Flucht der gesamten polnischen Regierung nach dem deutschen Angriff im September 1939 immer noch lebendig ist: „Unsere Befragten, unabhängig davon, ob sie an Wahlen teilnehmen oder nicht oder wie sie wählen, waren mehrheitlich davon überzeugt, dass sich die Situation vom September 1939 heute wiederholen könnte. Die Politiker Polens würden sofort aus dem Land fliehen, denken sie. Nicht nur die Regierung, sondern auch die Opposition. Sie typisieren niemanden als potenziellen polnischen Selenskyj“, schreiben Sierakowski und Sadura. Die Polen mögen Nationalisten oder auch das Gegenteil sein. Was sie aber eint, ist, dass sie ihrem Staat nicht trauen.

Kurzstrecken-Flugabwehrraketensysteme vom Typ MIM-104 Patriot zur Abwehr von Flugzeugen, Marschflugkörpern und taktischen ballistischen Mittelstreckenraketen stehen am Flughafen Rzeszów. dpa/Christophe Gateau

Von Lwiw bis zur polnischen Grenze sind es etwa 60 Kilometer

Die offiziellen Reaktionen auf die Raketenexplosion auf polnischem Gebiet nahe der Ostgrenze könnten den alten Aphorismus von Marx bestätigen, dass sich die Geschichte zweimal abspielt, erst als Tragödie und dann als Farce. Am Dienstag kehrten die Ängste von Februar und März zurück. Am Tag der Explosion herrschte in Polen lange Unruhe, ohne dass die Regierung eine offizielle Erklärung abgab. Obwohl die polnische Regierung, wie Journalisten später feststellten, bereits am Tag des Unfalls um 19.00 Uhr wusste, dass eine ukrainische Rakete auf Polen niedergegangen war.

In seiner Erklärung gegen 1.00 Uhr nachts sagte Andrzej Duda nur, dass „die Rakete aus sowjetischer Produktion stammt“. Gleichzeitig soll Präsident Selenskyj dem polnischen Präsidenten mitgeteilt haben, dass die Rakete, die Polen getroffen hat, russisch war. Erst die unmissverständliche Erklärung von US-Präsident Joe Biden, dass die Rakete aus der Ukraine stamme und die Explosion ein Unfall gewesen sei, beruhigte die polnischen Medien. Später stellte die Gazeta Wyborcza genauer fest, dass die ukrainische S300-Raketenabwehr auf eine russische Rakete zwischen Lwiw und der polnischen Grenze gerichtet war. Von Lwiw bis zur polnischen Grenze sind es etwa 60 Kilometer.

Der polnische Präsident Andrzej Duda besucht Przewodów. dpa/Wojtek Jargilo

Die Ukraine muss Reparationszahlungen leisten

Diese Beruhigung bedeutet jedoch nicht, dass der Fall keine realen Folgen hat. In erster Linie starben zwei Menschen, polnische Staatsbürger. Präsident Andrzej Duda ist in Przewodów eingetroffen, der Explosionsort ist für Journalisten weiterhin gesperrt. Der Staat zahlt den Familien sofort eine Rente. Auch die Beerdigungen an diesem Wochenende finden in staatlicher Regie statt.

Zweitens sind die schlummernden Ängste vom Jahresanfang zurückgekehrt. Das hat manchmal ganz konkrete Folgen. „Meine Schwester sollte heute einen Kauf ihres Unternehmens von einem Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich unterzeichnen. Die britischen Käufer zogen sich in letzter Minute zurück. Sie sagten, dass Polen kein sicheres Land sei“, erzählt mir ein Bewohner eines Hauses in der Nähe des Flughafens.

Bartosz Wieliński, Leiter des Auslandsressorts der Gazeta Wyborcza, erinnerte kurz nach der Explosion an einen Vorfall vom 4. Juli 1989, als ein sowjetisches Kampfflugzeug bei einem Flug über Polen eine Fehlfunktion hatte. Der Pilot katapultierte sich heraus, das Flugzeug flog weiter, flog unbemannt über Deutschland und traf ein Haus in der belgischen Stadt Kortrijk, wobei ein Mann ums Leben kam. Wieliński erinnerte daran, dass die Sowjetunion damals 685.000 Dollar Entschädigung an die Belgier zahlte. Der polnische Journalist ist der Ansicht, dass die Ukraine auch jetzt ähnliche Reparationszahlungen leisten wird.

Rechte Kräfte in Polen wollen die Situation ausnutzen

Bislang hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jedoch noch nicht eindeutig zugegeben, dass die Rakete, die auf Polen niederging, von Ukrainern abgefeuert wurde. Sowohl die polnischen Behörden als auch Präsident Selenskyj sind vorsichtig und achten darauf, dass die Atmosphäre der Anschuldigungen nicht eskaliert – auch wenn der ukrainische Präsident selbst am Freitag keine klare Haltung eingenommen hat. Die ukrainischen Ermittler sind inzwischen am Tatort eingetroffen.

Die Frage ist jedoch – und das könnte die dritte Folge des Ausbruchs sein –, ob die Tragödie in Przewodów nicht von Kräften ausgenutzt wird, die zwar marginal sind, aber immer noch um Einfluss auf die polnische extreme Rechte kämpfen. Kräfte rechts von der etablierten Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Jaroslaw Kaczynski. Dieselben, die in Polen Propaganda gegen Covid-19-Impfungen oder in den ersten Tagen von Putins Einmarsch in der Ukraine Fake News über angebliche Verbrechen der ankommenden Flüchtlinge verbreiteten. Sie wollen, dass sich die Stimmung gegen die Ukraine und die Ukrainer, die jetzt in Polen leben, wendet.

Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind nach Kiew gereist, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (Mitte oben) zu treffen. Ein Foto von März 2022. Uncredited/Pressebüro des ukrainischen Präsidenten via AP/dpa

Die PiS will sich gegen die extreme Rechte durchsetzen

Dazu gehören Kreise, die der rechtsextremen Partei Konfederacja nahestehen, deren Führer zahlreiche prorussische Erklärungen auch nach Kriegsbeginn abgegeben haben. Rechtsextreme Politiker haben eigentlich Angst vor dem Vorwurf des Prorussentums. Seit Februar ist ein Rückgang der Unterstützung der Konfederacja zu verzeichnen. Sie gehört nicht zur rechtsgerichteten PiS-Regierung, ist also (noch) in der Opposition. Trotzdem gibt es auch in Polen Ressentiments gegen die Ukrainer, vor allem in der rechten Szene. Die polnische Regierung will sich gegen die Konfederacja behaupten und muss dadurch bei aller Unterstützung für die Ukraine auch irgendwie die schamhafte und nicht öffentlich kommunizierte Abneigung der Gesellschaft gegenüber den Ukrainern bedienen.

Dies wurde auf dem Unabhängigkeitsmarsch am 11. November 2022 in Warschau deutlich – einer Veranstaltung, die jedes Jahr von der extremen Rechten organisiert und von der PiS-Regierung finanziert wird und an der unter anderem die italienische neofaschistische Rechte regelmäßig teilnimmt. Auf einem Transparent war zu lesen: „Stoppt die Ukrainisierung Polens“. Unter anderen nahm auch Justizminister und Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro an dem Marsch teil – derjenige, der die Bemühungen der polnischen Regierung um eine Einigung mit der Europäischen Union über Gelder für den nationalen Wiederaufbauplan blockiert.

11.11.2022, Polen, Warschau: Tausende von Menschen versammeln sich im Stadtzentrum von Warschau zu einem von nationalistischen Gruppen organisierten Marsch zum Unabhängigkeitstag, der in den vergangenen Jahren von Gewalt geprägt war. AP/dpa/Michal Dyjuk

Was geschieht jetzt mit der polnischen Gesellschaft?

Auf die Frage nach antiukrainischen Parolen auf dem Marsch versichern Politiker der Regierungsparteien, dass es sich dabei um eine extremistische Randgruppe handelte, die bei jeder großen Demonstration auftritt, und dass Polen die Ukraine unterstützt. Es muss gesagt werden, dass die polnischen Behörden ihre Unterstützung für die Ukraine immer wieder betonen und darauf achten, zu zeigen, dass sie die Angelegenheit ernst nehmen. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass die in Polen regierende rechtsgerichtete PiS-Partei sowohl den Polen, die die Ukrainer willkommen heißen, als auch denen, die sie fürchten, gefallen möchte. Und die Grundlage der politischen Doktrin des Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczynski bestand immer darin, zu verhindern, dass es eine bedeutende konkurrierende Kraft rechts von seiner Partei gibt.

Doch was geschieht mit der polnischen Gesellschaft? Der Bericht über die bereits zitierte Untersuchung von Sadura und Sierakowski trägt einen bezeichnenden Titel: „Polen für die Ukraine, aber gegen Ukrainer“. Obwohl die Polen sehr antirussisch eingestellt sind und die Ukraine unterstützen wollen, relativieren Sierakowski und Sadura die polnische Solidarität: „Was die Antworten unserer Befragten aus der Mittelschicht und der Bevölkerung einte, war die starke Abneigung, die in allen Fokusgruppen spontan gegenüber Ukrainern zum Ausdruck kam. Es besteht die große Sorge, beim Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen (mit Blick auf Gesundheitsversorgung, Bildung, Pflege) benachteiligt zu werden.“

Gleichzeitig wiesen die Forscher darauf hin, dass die Mehrheit der Befragten keine konkreten Beispiele für negative Erfahrungen mit Ukrainern nennen konnte. Hinter dem Glauben, dass die Ukrainer angeblich privilegiert seien, verbergen sich Fake News, die nicht nur im Internet verbreitet werden, sondern auch in der Gesellschaft, unter den Menschen, die sie wiederholen. Sadura und Sierakowski empfehlen den polnischen Behörden: „Das dringendste Bedürfnis in der Öffentlichkeit besteht heute darin, die enormen Ressentiments gegen Flüchtlinge zu entschärfen, bevor sie unkontrolliert explodieren.“ Und sie fügen hinzu, dass es gar nicht so sehr um die Ukrainer als solche gehe, sondern um das mangelnde Vertrauen in den Staat und die Menschen untereinander. Man könnte ergänzen: Wenn Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht dazu beitragen will, dass dieser Unmut wächst, sollte er schnell eine klare Stellungnahme zur Katastrophe von Przewodów abgeben.

