Erstmals wieder deutsche Ministerin in Taiwan Zum ersten Mal seit 1997 kommt ein deutsches Regierungsmitglied nach Taiwan, das von China beansprucht wird. Das Bildungsministerium nennt die Reise einen „F... dpa

ARCHIV - Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) führt in Taiwan Gespräche über Bildung, Forschung und Technologie. Bernd von Jutrczenka/dpa

Taipeh/Berlin -Als erstes deutsches Regierungsmitglied seit mehr als zwei Jahrzehnten besucht Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger Taiwan. Die FDP-Politikerin begann am Montag ihre mehrtägige Reise in den demokratisch regierten Inselstaat. In der Hauptstadt Taipeh sind am Dienstag und Mittwoch Gespräche mit Regierung, Wissenschaft und Wirtschaft geplant.