Gründer von linkem Berliner Verein Karuna: Die linksextreme Szene entert die Klimabewegung

Der Berliner Verein Karuna will der Radikalisierung von Linken entgegenwirken, bevor es zu Straftaten kommt. Gründer Jörg Richert zeigt sich im Interview beunruhigt.

03.06.2023, Sachsen, Leipzig: Autonome an brennenden Barrikaden. Sebastian Willnow/dpa

Die brennenden Barrikaden in Leipzig sind nach den Protesten der linken Szene gegen das Urteil im Fall Lina E. wieder gelöscht. Die Behörden vermelden als Bilanz 50 verletzte Polizeibeamte, Dutzende Festnahmen und Sachschäden. Die Drohungen aus der Szene von einem „Tag X“ weckten allerdings die Sorge vor noch drastischeren Ausschreitungen. Verfassungsschützer und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) warnen vor vermehrter Gewalt von links. Angebote wie Aussteigerprogramme oder Projekte zur Gewaltprävention gibt es in Deutschland anders als bei rechtem oder religiös motivierten Extremismus bisher kaum. Eine Ausnahme ist das Projekt „Radikal demokratisch“ des Berliner Vereins Karuna. Es will Aktivisten für friedlichen Protest gewinnen. Gründer Jörg Richert warnt, dass es schwieriger wird, für Gewaltverzicht zu werben.