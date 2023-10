Es gab keine Wiedervereinigung zwischen BRD und DDR, es war ein Beitritt

Der Tag der Deutschen Einheit ist vorbei. Gott sei Dank. Es gab eine Feierstunde in Hamburg, bei der die üblichen Verdächtigen Reden hielten, wie wir sie bereits aus vergangenen Feierstunden kennen, im öffentlichen Fernsehen gab es die üblichen Human-Interest-Reportagen und einen Spielfilm, in dem die Geschichte der DDR auf die Dichotomie zwischen Stasi und aufmüpfigen Bürgern reduziert wurde. Und ab Mittwoch ist dann wieder Business as usual im Verhältnis der Deutschen mit sich selbst: Die einen werden beklagen, dass wir keinen normalen Patriotismus haben, der uns einen solchen Tag so feiern lässt wie die Franzosen ihre (ziemlich blutige) Revolution oder die Polen ihre Staatsgründung, die anderen werden ausführlich begründen, warum das nicht geht und sich dann darüber einig sein, dass man so etwas Verdächtiges bzw. Wichtiges wie Patriotismus nicht den Rechten überlassen darf.