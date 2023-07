Ein kleines Café im Warschauer Osten auf einer der weniger bekannten Flaniermeilen. Ich sitze da seit 20 Minuten und warte auf eine Kollegin. Drei junge, bärtige Männer kommen herein. Einer erkennt mich, wahrscheinlich aus einer Fernsehsendung. „Sind Sie Bachmann?“, fragt er. Ich überlege einen Moment. Dem Ton des Fragers nach zu schließen, könnte mir Ärger bevorstehen. Ich nicke, komme, was da kommen wolle. „Mann“, sagt der Bärtige, „ich bewundere Sie. Wie halten Sie das bloß aus in diesem Land?“ Erleichterung. Ich grinse breit: „Kein Problem für mich“, antworte ich, „alles im grünen Bereich.“ Erst dann wird mir klar: So abstrus war die Frage des Bärtigen gar nicht.