Esther Chajut: Rettet diese Frau Israel?

Eigentlich wollte Esther Chajut in Deutschland eine Rede zum 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels halten. Doch die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs von Israel und andere hochrangige Richter mussten ihre Reise abbrechen, um nach Hause zurückzukehren und eine Anhörung zu Petitionen gegen den ersten Gesetzentwurf im Rahmen der umfassenden Justizreform der Regierung abzuhalten. Am Montag verabschiedete die Knesset mit 64 zu null Stimmen diesen Gesetzentwurf, der die Justiz künftig massiv einschränkt, wenn es darum geht, Regierungsentscheidungen zu kippen. Eine Überwachungsgruppe kündigte daraufhin an, sofort eine Petition gegen das Gesetz einzureichen, und Oppositionsführer Yair Lapid sagte, er werde das Gesetz auch vor Gericht anfechten.

Für Esther Chajut, Tochter rumänischer Überlebender der Shoah, dürften die kommenden Wochen die schwierigsten in ihrer bisherigen Karriere werden. Chajut, die sich schon explizit gegen die Justizreform von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ausgesprochen hat, muss mit dem Höchstgericht im Grunde darüber entscheiden, ob ein Gesetz zur Entmachtung des Höchstgerichts zulässig ist. Es droht ein monatelanger Streit, weil die religiös-konservative Regierung schon bisher nicht bereit war, in ihrem Vorhaben Kompromisse einzugehen.

Die 70-jährige Chajut, die in Tel Aviv Jura studiert hat und seit 2003 am Obersten Gerichtshof wirkt, muss damit rechnen, dass die Petitionen in den kommenden Monaten zu einem großen Showdown zwischen Legislative und Judikative führen werden. Der Oberste Gerichtshof wird den Gesetzentwurf nach Einschätzung von israelischen Medien in naher Zukunft beraten – mindestens aber die wochenlange Sommerpause der Knesset nutzen, um sich zu positionieren. Die Richter könnten möglicherweise eine einstweilige Verfügung erlassen, mit der die Gesetzgebung eingefroren wird.

Unterstützung bekommen Chajut und ihre Kollegen von den Rechtsanwälten Israels. Am Dienstag reichte die israelische Anwaltskammer eine eigene Petition gegen das Gesetz ein. In der Petition wird gewarnt, dass die Justizreform „dem Staat Israel irreversiblen Schaden zufügen könnte“, einschließlich einer Beeinträchtigung der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung. Es wird erwartet, dass die Proteste der Bevölkerung an Schärfe zunehmen werden. Am Montag nach der Knesset-Entscheidung kam es zu schweren Ausschreitungen. Bei ihrer Entscheidungsfindung wird Esther Chajut auch den sozialen Frieden in Israel im Blick haben müssen.