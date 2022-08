Während die Berliner sich noch über das 9-Euro-Ticket freuen, nutzen wir in der estnischen Hauptstadt Tallinn alle Busse und Bahnen kostenlos. Eingeführt wurde das Gratisticket vor neun Jahren, und man könnte denken, damit hat sich das Thema erledigt. Aber im Gegenteil: Es bleibt bis heute ein umstrittenes Thema und viele Esten würden es vorziehen, wenn es wieder ein Ticketsystem gäbe.

Doch der Reihe nach: Laut dem populistischen Bürgermeister von 2013 sollte der kostenlose Nahverkehr Menschen helfen, die nach der Finanzkrise in Schwierigkeiten geraten waren. Doch die Sache hatte einen Haken: Busse und Bahnen sind in Tallinn nur für die kostenlos, die in Tallinn registriert sind.

Das bedeutete, dass sich viele Menschen aus umliegenden Gemeinden in Tallinn anmeldeten, um kostenlos in der Hauptstadt fahren zu können. Der Plan ging auf – die Anmeldungen in Tallinn schossen von 6000 auf etwa 10.000 jährliche Neuanmeldungen hoch. Das wiederum brachte mehr Steuergelder in die Hauptstadt, zu Lasten der kleineren Kommunen, die ohnehin schon zu wenig Geld hatten.

Viele Menschen, insbesondere Studenten und Rentner in Tallinn, schätzten diesen kostenlosen Transport, da sie viel Geld sparen konnten. Aber Analysen haben gezeigt, dass die Zahl der Autos auf den Straßen in neun Jahre nicht zurückgegangen ist. Menschen, die früher Auto gefahren sind, tun das immer noch. Ein Auto bleibt ein Statussymbol und die aktuelle Qualität des öffentlichen Verkehrs ist keine Alternative für alle.

Trotz all dieser Erfahrungen weitete der Staat im Jahr 2018 den kostenlosen öffentlichen Verkehr auf das ganze Land aus. Auch hier wieder: Es klingt großartig, aber in Wirklichkeit hat es keine Probleme gelöst. Genau wie beim 9-Euro-Ticket in Deutschland nehmen viele nur dann den Nahverkehr, wenn sie bereit sind, statt des Schnellzugs den dreimal langsameren und unbequemeren Zug zu nehmen. Das gleiche ist in Estland mit kostenlosen Bussen. Wenn ich von Tartu nach Tallinn fahre, nehme ich immer noch den schnellsten Bus oder Zug, der mich etwa 10 bis 15 Euro kostet. Die kostenlosen Busse fahren langsam und halten bei jeder Bushaltestelle, sodass sie vor allem von älteren Menschen genutzt werden. Daher sind die „kostenlosen“ Busse meist halb leer.

Eines der Hauptziele der Gratis-Busse war wie beim 9-Euro-Ticket: Es sollten mehr Leute den öffentlichen Verkehr nutzen. Obwohl der Staat in den letzten Jahren immer mehr Geld für „kostenlose“ Verkehrsmittel bereitstellte, zeigt die Statistik, dass es nicht funktioniert hat. Die Fahrgäste wollen Bequemlichkeit. Im Zweifel nehmen die Menschen immer noch das Autos, auch wenn es mehr kostet. Viele bezahlen lieber ein Ticket und bekommen dafür bessere öffentliche Verkehrsmittel, als dass sie kostenlos, aber umständlich reisen.

Und noch etwas: Vor der Einführung gab es auch in Estland die Befürchtung, dass wegen der kostenlosen öffentlichen Verkehrsmittel die Investitionen immer weiter schrumpfen würden. Genau das ist passiert. Es wurden nur sehr wenige Verbesserungen an der Infrastruktur vorgenommen, vielmehr wurden einige Linien im Laufe der Jahre gestrichen.

Während also die Berliner darüber diskutieren, ob der ÖPNV so günstig bleiben oder gar kostenlos werden solle, diskutieren die Esten darüber, ob wir den ÖPNV wieder kostenpflichtig machen. Von Jahr zu Jahr kostet das Null-Euro-Ticket den Staat mehr. Und mit der Zeit fragen sich die Esten, wie lange unser kleines und nicht so reiches Land ein solches System noch finanzieren kann. Und: Warum überhaupt?