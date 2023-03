Estland vor neuem Rekord beim „E-Voting“ Demokratie per Internet - in vielen Ländern ist die elektronische Stimmabgabe bei Wahlen übers Netz höchst umstritten. Estland dagegen setzt darauf - mit deu... dpa

Tallinn -Bei der Parlamentswahl in Estland zeichnet sich ein neuer Rekord beim sogenannten „E-Voting“ ab. Bis zum Wahltag am Sonntag haben nach vorläufigen Angaben der Wahlkommisssion in Tallinn fast ein Drittel der Wahlberechtigten in dem baltische EU- und Nato-Land die Möglichkeit zur vorzeitigen elektronischen Stimmabgabe per Internet genutzt - so viele wie zuvor. Darunter waren auch Staatspräsident Alar Karis und Regierungschefin Kaja Kallas.