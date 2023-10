In der Mitte des Flusses Narva verläuft die Grenze zwischen dem wahrgenommenen Aggressor und einem Land, das zu klein ist, um sich aus alleiniger Kraft zu wehren. Über das Gewässer hinweg führt eine Brücke, die Estland und Russland verbindet. Sie heißt Freundschaftsbrücke, doch von Freundschaft zwischen den beiden Staaten ist keine Spur. Spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Beziehungen zwischen Estland und Russland stark unterkühlt. Und das, obwohl 98 Prozent der Bevölkerung in der Stadt, die wie ihr Fluss heißt, Russisch spricht.

Narva ist die östlichste Stadt Estlands. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Fluss liegt Iwangorod, die Zwillingsstadt von Narva. Iwangorod lag zwischen 1918 und 1949 während der Unabhängigkeit der Stadt auf estnischem Territorium. Katri Raik lebt hier. Sie muss nur wenige Meter zu Fuß zurücklegen, um von ihrem alten Arbeitsplatz zu ihrem neuen zu gelangen. Keine 50 Meter liegen die beiden Gebäude voneinander entfernt. Hin und wieder trifft die Ex-Bürgermeisterin von Narva sogar ihren Nachfolger. Raik ist jetzt Leiterin der Hochschule in der Stadt an der estnisch-russischen Grenze. Das Rathaus von Narva befindet sich auf demselben Platz wie die Universität, eine Außenstelle der Universität Tartu.

„Irgendwas muss ja machen“, sagt Raik. Sie zeigt erst ihren alten und dann ihren neuen Arbeitsplatz. Im Rathaus beschreibt sie die Gemälde an der Wand und erzählt von der Internationalität der Stadt im 16. Jahrhundert. Der Bürgermeister war damals Engländer. „Die Menschen lieben die Geschichte von Narva. Sie wollen mehr über sie erfahren“, sagt Raik, nicht ohne Stolz in der Stimme.

Frontex hilft bei der Bewachung der Grenze zu Russland in Narva

Ex-Bürgermeisterin Raik erklärt, warum Narva heute so beliebt bei Touristen ist. Der Grenzübergang zu Russland sei eine „Attraktion“, sagt sie in fließendem Deutsch. Raik hat an den Universitäten Marburg und Hamburg zum Teil ihre Doktorarbeit geschrieben. Aus ihrer Sicht kommen viele Esten hierher, um sich zu vergewissern, dass die Grenze wirklich da ist.

Heute wird die Grenze wieder bewacht, auch wenn auf den ersten Blick keine Soldaten zu erkennen sind. Die Esten arbeiten auch mit Frontex zusammen, derselben Organisation, die auch am Mittelmeer agiert. Auf der Freundschaftsbrücke stauen sich die Lkw. Unterhalb der Brücke verläuft eine Promenade, die von EU-Geldern finanziert wurde.

Bis 2014 war sie selbst noch oft zu Besuch in Narva. „In Iwangorod war das beste Restaurant“, sagt sie. Doch diese Zeiten sind vorbei. „Es ist wirklich eine Grenze zwischen den Guten und den Bösen“, sagt Raik. Die Ex-Bürgermeisterin von Narva ist besorgt: „Mein Herz ist nicht so ganz ruhig, was weiter wird.“ Die Esten hätten immer das Gefühl, dass sie „die Nächsten“ sein könnten. Sie dächten dies allerdings nur leise, sagt Raik.

Katri Raik zeigt das Wappen der Stadt Narva. Carola Tunk

Die Regierung sieht die Lage ähnlich wie Raik. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat das Land massiv aufgerüstet. Mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes gibt Estland in den kommenden Jahren für Verteidigung aus. Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas hat zudem kürzlich für ähnliche Ziele bei den anderen Nato-Mitgliedstaaten geworben. In ihrem eigenen Land verliert die Premierministerin allerdings an Ansehen, da sie die Steuern erhöhen will. Verteidigung ist teuer.

Russisch soll an estnischen Schulen nicht mehr gelehrt werden

Der Ukraine-Krieg hat auch das Leben von Raik verändert. In ihrer Funktion als Bürgermeisterin beschloss sie gemeinsam mit dem Stadtrat, Straßennamen mit sowjetischem Bezug zu ändern. Zudem befahl die estnische Regierung, sowjetische Denkmäler abzubauen. In Narva wurde im Zuge dessen ein Panzer-Denkmal entfernt. Das kam vor allem bei der russischsprachigen Bevölkerung nicht gut an. Raik musste zurücktreten. Die Ex-Bürgermeisterin gibt sich dennoch versöhnlich: „Man kann Narva nicht mit dem Kopf verstehen, sondern nur mit dem Herzen.“

Unterdessen hat die estnische Regierung den kompletten Übergang zur estnischen Sprache an Schulen angeordnet. Russisch soll nicht mehr gelehrt werden. Das kommt Raik entgegen: „Unsere Identität basiert auf der Sprache.“ Weil die Esten also Angst vor den Russen haben, schaffen sie die russische Sprache so gut es geht ab. Auch russisches Fernsehen ist verboten.

Das hindert aber einige russischsprachige Esten nicht daran, trotzdem russische Propaganda-Sendungen zu konsumieren. Ein Freund von Raik habe seiner Mutter gesagt, er schalte ihr den Strom ab, wenn sie nicht aufhöre, russisches Fernsehen zu schauen. Zuvor hatte Estland versucht, seiner russischsprachigen Community einen eigenen Sender in der Sprache näherzubringen. Doch das Projekt ist gescheitert. Die russischsprachige Community schaute lieber das Original aus Russland.

Estland hat viele Ukrainer wegen des Krieges aufgenommen

Estland ist ein Nato- und EU-Mitglied. Viele Esten fürchten trotzdem einen Angriff Russlands. In einer Umfrage, die kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine erhoben wurde, waren zudem 81 Prozent der Esten der Meinung, dass bewaffneter Widerstand im Falle eines Angriffs auf ihr Land unbedingt oder einigermaßen notwendig sei. Der Außenminister von Estland, Margus Tsahkna, macht keinen Hehl aus seiner besorgten Haltung: „Nichts Cooles kommt aus dem Osten, das ist unser Lebensstil hier.“ Er fordert in aller Deutlichkeit: „Wir müssen Russland nach Russland zurückdrängen.“

Die Angst der Esten ist nicht unbegründet, denn schon die Rote Armee besetzte Estland mehrfach gewaltsam. So machten russische Bomber Narva am 6. März 1944 dem Erdboden gleich. Eine große Fluchtbewegung setzte im Zuge der russischen Besatzung ein.

Etwa 3,69 Prozent der Bevölkerung hat Estland heute aus der Ukraine aufgenommen (Stand August 2023). Damit nahm der baltische Staat proportional zur eigenen Bevölkerung die meisten ukrainischen Flüchtlinge auf. Selbst in Polen leben anteilig nicht so viele Ukrainer. Eine Herausforderung für ein Land, das Immigration nicht gewohnt ist.

Raik führt durch die Stadt Narva. Sie zeigt unter anderem eine Stelle an der Flusspromenade, an der Künstler Tierfiguren installiert haben. Die Ex-Bürgermeisterin setzt sich auf den größten Löwen drauf, als wolle sie ihn bezwingen. Er heiße Wladimir Wladimirowitsch, sagt sie.