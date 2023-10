Die estnische Premierministerin Kaja Kallas hat sich zum Leck in der Gaspipeline Balticconnector geäußert. Gegenüber der Berliner Zeitung und anderen Medien sagte Kallas am Donnerstag: „Es war nicht natürlich, was passiert ist. Es war menschengemacht.“ Die Frage sei allerdings, ob es sich um einen Unfall oder Absicht handele. Das wisse man bislang nicht.

Am vergangenen Sonntag hatten die Betreibergesellschaften einen plötzlichen Druckabfall gemeldet. Die Leitung ist derzeit außer Betrieb, da der Gastransport seitdem unterbrochen ist. Die Pipeline verläuft auf einer Länge von rund 150 Kilometer in einer Tiefe von bis zu 70 Metern zwischen Inkoo in Finnland und Paldiski in Estland durch den Finnischen Meerbusen im östlichen Teil der Ostsee.

Cyberangriffe in Estland durch mit Russland verbundene Akteure

Kallas betonte, dass es kein Problem mit der Versorgungssicherheit gebe. „Wir haben uns schon darauf vorbereitet. Wir haben alle Risiken in Betracht gezogen, als der Krieg begann“, so Kallas, die auch Vorsitzende der liberalen Estnischen Reformpartei ist. Estland verfüge über einen zu 90 Prozent gefüllten Gasspeicher. Die Frage, ob Russland in die Beschädigung involviert sein könnte, wies Kallas als Spekulation zurück, deutete aber auch auf die Cyberangriffe aus dem Jahr 2007 in ihrem Land hin. Damals sei es eindeutig gewesen, „dass die Akteure, die das getan haben, auch Russen waren und mit ihnen in Verbindung standen“.

Estland rüstet seit Beginn des Ukraine-Krieges massiv auf. Mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes gibt Estland in den kommenden Jahren für Verteidigung aus. Die estnische Regierungschefin hat kürzlich für ähnliche Ziele bei den anderen Nato-Mitgliedstaaten geworben. Estland erhöht zu diesem Zweck die Steuern. Das sei nicht sehr beliebt, räumt die Premierministerin ein.

Estland grenzt im Osten an Russland. Kallas sprach gegenüber den Medienvertretern von einem „historischen Zyklus“, dass die Russen „ständig ihre Nachbarländer angreifen“. Die Premierministerin glaubt, dass Russland nur ein guter Nachbarstaat werden kann, wenn es Rechenschaft darüber ablege. „Der Schlüssel ist die Rechenschaftspflicht. Das russische Volk weiß eigentlich nicht, was es hier oder in der Ukraine oder anderswo begangen hat“, sagt Kallas. Dies müsse man jetzt auf internationaler Ebene diskutieren, so der Vorschlag der Regierungschefin.