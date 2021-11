Berlin - Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Findet Alena Buyx und hat es so ähnlich auch gesagt, als sie über die Impfpflicht für bestimmte Gruppen in der sich erneut zuspitzenden Corona-Pandemie gesprochen hat. Eine solche Impfpflicht hat am Donnerstag der Deutsche Ethikrat empfohlen, dessen Vorsitzende Buyx ist. „Bei den Berufsgruppen müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein“, hat sie in einer Diskussionsrunde der Oberbergkliniken am Mittwochabend im Livestream gesagt. Diese Bedingungen sind nun offenbar erfüllt.