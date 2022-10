Etwas weniger Covid-Patienten in Brandenburger Kliniken Die Corona-Lage in den Brandenburger Krankenhäusern hat sich im Vergleich zur Vorwoche etwas entspannt. Am Donnerstag waren 908 Patientinnen und Patienten mi... dpa

Ein Patient liegt auf einer Intensivstation in einem Zimmer. Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Potsdam -Die Corona-Lage in den Brandenburger Krankenhäusern hat sich im Vergleich zur Vorwoche etwas entspannt. Am Donnerstag waren 908 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 in Kliniken in Behandlung, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Eine Woche zuvor hatte die Zahl mit 998 fast den Schwellenwert von 1000 erreicht, den sich die Landesregierung als Marke gesetzt hat. Allerdings stieg die Zahl neuer Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in einer Woche wieder leicht auf 16. Damit blinkt die Warnampel des Landes noch bei Rot, da der Alarmwert von 10 überschritten ist. Der Anteil freier Intensivbetten sank zuletzt auf 16,4 - die Warnampel ist aber hierbei weiter im grünen Bereich.