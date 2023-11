Sven Kühn von Burgsdorff war von 2019 bis August dieses Jahres EU-Gesandter für die besetzten Palästinensischen Gebiete. Im Juli war er in einem Paragliding-Video aus Gaza zu sehen, in dem er in die Kamera sagt: „Sobald ihr ein freies Palästina habt, ein freies Gaza habt, könnt ihr genau das Gleiche machen!“ – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Paraglider-Angriffs der Hamas am 7. Oktober eine umstrittene Aktion. Im Interview mit der Berliner Zeitung erklärt er seine Motive hinter dem Videoauftritt und seine Sicht auf den Krieg im Nahen Osten.

Herr von Burgsdorff, kurz vor Ihrem Ruhestand waren Sie in einem Video aus Gaza zu sehen, mit dem Sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden. Sie sind am Strand in Gaza beim Paragliden zu sehen und sagen auf Englisch: „Sobald ihr ein freies Palästina habt, ein freies Gaza habt, könnt ihr genau das Gleiche machen!“ Was ging Ihnen durch den Kopf, als das Video aufgenommen wurde?



Ein paar Tage, nachdem das Video im Juli durch die sozialen Medien geisterte, unterstellte mir die Bild, ich würde damit die Parole „from the river to the sea“ meinen – also einen Nahen Osten ohne Israel. Das ist Quatsch, und das habe ich schon damals gegenüber der Bild bestritten. Ein freies Palästina, das wäre für mich ein lebensfähiger, demokratischer Palästinenserstaat, der in Frieden und Sicherheit mit Israel koexistiert. Aus dieser Forderung ergibt sich auch die nach einem freien Gaza – also ein Gaza ohne Blockade und ein Gaza mit einer Regierung, die Rücksicht auf den Willen der Bevölkerung nimmt. Der Europäische Rat fordert beides schon seit vielen Jahren. Ich habe lediglich diese Forderungen der EU in verkürzter Form wiedergegeben.

Hätten Sie gedacht, dass die Hamas Paraglider einsetzen würde, um israelische Zivilisten auf einem Musikfestival abzuschlachten?



Als ich die Videos der motorisierten Hamas-Paraglider sah, die am 7. Oktober an der brutalen Ermordung so vieler Menschen beteiligt waren, dachte ich: Das kann doch gar nicht wahr sein. Wo haben sie das gelernt? Hamas-Quellen hatten gesagt, dass sie das über lange Zeit im Ausland trainiert hätten. Das kann ich nicht überprüfen, aber im Ausland kann ich mir nur im Libanon oder im Iran vorstellen. Um Ihre Frage zu beantworten: Dass die Hamas Paraglider einsetzen würde, um wehrlose Menschen zu ermorden, das hätte ich nicht erwartet. In sozialen Medien wurde mir vorgeworfen, ich hätte mit meiner Aktion die Hamas inspiriert, mit Gleitschirmen einen Angriff gegen Israel auszuführen. Dies ist nicht nur infam, sondern auch vollkommen absurd.

Ashraf Amra/imago Zur Person Sven Kühn von Burgsdorff hat Politik und Völkerrecht in Freiburg studiert und darin promoviert. Nach vier Jahren Tätigkeit als Entwicklungshilfeberater bei der heutigen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ist er 1992 in den Auswärtigen Dienst der EU eingetreten. Er hat für die EU auf vier Kontinenten gearbeitet und leitete unter anderem die EU-Vertretungen in Kuba, Südsudan, Mosambik und zuletzt in den besetzten Palästinensischen Gebieten. Seit dem 1. August ist er im Ruhestand.

Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, in Gaza paragliden zu gehen?



Für die EU, für die ich bis Juli als Gesandter für die besetzten Palästinensischen Gebiete gearbeitet habe, ist die Förderung von Sport und Kultur extrem wichtig. Vor allem in Gaza, wo die meisten Menschen aufgrund der israelischen Blockade keine Perspektive für sich sehen, kann das neue Orientierungen eröffnen. Diesen Menschen auch nur einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben, das war mein Motiv. Wenn Sie als Diplomat nicht dazu in der Lage sind, mit diesen jungen Menschen in irgendeiner Weise in Dialog zu treten, dann haben Sie Ihre Aufgabe verfehlt. Ich habe mit Studenten Fußball und Beachvolleyball gespielt, ich war Kajaken mit Jungs und Mädchen und ich dachte am letzten Tag, als ich dort hinkam: Paragliding wäre eine großartige Idee.

Es klingt so, als würden Sie allein Israel für die missliche Lage in Gaza verantwortlich machen. Dabei zeigt ein Blick in die Türkei und nach Katar: Die Führung der Hamas lebt in Villen im Ausland, während die meisten Menschen in Gaza arm, arbeitslos oder beides sind.



Das stimmt: In Gaza sind Arbeitslosigkeit und Armut extrem, aber dafür ist vor allem die israelische Blockade verantwortlich. Das Problem mit der Hamas ist, dass sie kaum den Willen der Bevölkerung repräsentiert. Die letzten Wahlen hat die Hamas 2006 gewonnen, und die EU hat die Hamas-Regierung aus verschiedenen Gründen nicht anerkannt. Seitdem gab es keine Wahlen mehr, die Hamas ist also nicht mehr demokratisch legitimiert. Weder regiert sie demokratisch noch ist Gaza unter ihrer Herrschaft ein Rechtsstaat. Die Hamas vertritt außerdem eine islamistische Staats- und Gesellschaftsauffassung, die mit unseren Wertevorstellungen nicht kompatibel ist. Gleichzeitig gilt aber: Die Hamas ist nicht das Gleiche wie der IS oder die Taliban, und sie ist auch nicht monolithisch. Es gibt in ihr moderate und radikale islamistische Kräfte. Leider ist dieser Angriff von den radikalislamistischen, terroristischen Kräften durchgesetzt worden. Die haben derzeit die Oberhand.

Wie erklären Sie sich, dass offenbar mehrere Hundert Menschen – darunter mutmaßlich auch Zivilisten – der Hamas nach Israel über den durchbrochenen Grenzzaun gefolgt sind und sich an Verbrechen gegen israelische Soldaten und Zivilisten beteiligt haben?



Die Massaker vom 7. Oktober, das sind die schlimmsten judenfeindlichen Morde seit dem Holocaust. Die sind durch nichts zu rechtfertigen. Wir müssen aber verstehen, wie die Täter und ihre Unterstützer ticken. Die Täter, das ist nicht nur die Hamas, sondern auch radikalere Terrorgruppen. Wie zum Beispiel der „Islamische Dschihad“, der außer des Kampfs gegen „Ungläubige“ und Juden keine politische Agenda hat. Ob auch Zivilisten unter den Tätern waren? Das weiß ich nicht. Aber die Hamas hat viele Unterstützer, im Westjordanland sogar erheblich mehr als in Gaza.

Warum?



Es gibt viele Menschen in Gaza, die jetzt der Hamas vorwerfen: Durch euren Angriff sterben jetzt Zehntausende. Und sie sehen Armut und Demokratiedefizite in Gaza. Wenn jetzt Wahlen in Gaza wären, dann würde die Hamas vermutlich nicht gewinnen. Im Westjordanland stellt sich die Lage anders dar – dort herrscht die Fatah. Die Palästinenser in der Westbank empfinden sie als korrupt und unfähig. Aus ihrer Perspektive stellt sich die aktuelle Situation so dar: Bis heute ist der Palästinakonflikt ungelöst. Sie halten die Politik der Fatah für Appeasement. Denn in der Westbank haben sie immer mehr Land aufgrund der permanenten Ausweitung illegaler Siedlungen an israelische Siedler verloren, regelmäßig kommen Palästinenser durch disproportionalen Gewalteinsatz der israelischen Sicherheitskräfte sowie Siedlergewalt ums Leben.

2021 griff die Hamas Israel mit massivem Raketenbeschuss an, sie ließ Feuerballons über die Grenze fliegen und versuchte, den Grenzzaun zu stürmen. Wie haben Sie damals die Situation erlebt? Hat die israelische Regierung aus der damaligen Situation die falschen Schlüsse gezogen?



Eindeutig. Und für mich ist klar: Netanjahu hat nicht nur die falschen Schlüsse gezogen, sondern sich auch in seinen Grundannahmen geirrt. Nach dem Angriff im Mai 2021 und den folgenden Gegenschlägen der Armee dachte die israelische Regierung: Jetzt haben wir die Hamas erst einmal unter Kontrolle. Aber sie haben ignoriert, dass es der Hamas nicht nur um die Kontrolle im Gazastreifen geht und ging. Das Ziel war immer Palästina, mit Jerusalem aufgrund der Bedeutung der Al-Aqsa-Moschee als Kernpunkt des politischen Widerstandes. Netanjahu dachte, er könne die Hamas an die kurze Leine legen. Das war ein historischer Fehler.

Jetzt führt Israel eine Luft- und Bodenoffensive in Gaza durch. Halten Sie dieses Vorgehen für richtig? Was sollte Israel Ihrer Ansicht nach tun?



Natürlich muss Israel die Verantwortlichen für das Massaker an den Israelis am 7. Oktober zur Verantwortung ziehen. Und es muss versuchen, die über 230 Geiseln freizubekommen. Dass das in dem Tunnelsystem der Hamas schwer zu machen ist, steht außer Frage. Dass Israel die Verpflichtung hat, die eigenen Staatsbürger zu schützen, das steht für mich auch nicht zur Debatte. Ich sehe aber einen Denkfehler bei den Israelis, durch den sie langfristig das Gegenteil von dem erreichen, was sie bezwecken: und zwar Sicherheit im Nahen Osten.

Worin besteht für Sie dieser Denkfehler?



Netanjahu glaubt, dass, wenn man das Haupt der Hydra abschlägt, man damit die Ideologie von Gruppen wie der Hamas für immer eliminiert. Das halte ich für eine Illusion. Die Hamas und ihre Ideologie wird nicht aussterben, solange der Nahostkonflikt fortbesteht. Meine Befürchtung: Durch den massiven israelischen Militäreinsatz, durch den sehr viele Zivilisten und vor allem Kinder und Frauen zu Tode kommen, wird nur eine stärkere Radikalisierung eintreten. Vielleicht ist es ein Zeitpunkt, an dem sich die internationale Gemeinschaft, Amerikaner, Briten, aber vor allem wir Deutsche, die wir in den letzten Jahrzehnten relativ bedingungslos hinter Israel standen, uns Gedanken machen sollten: So kann es nicht weitergehen.

Wie bitte? Deutschland stimmte in den Vereinten Nationen immer wieder gegen Israel oder hatte sich enthalten, auch die EU fährt seit jeher einen propalästinensischen Kurs.



Das mag sich für Sie so darstellen. Aber sehr viele Palästinenser und auch Muslime weltweit sehen das anders. Sie sagen: Der Westen misst mit zweierlei Maß. Über jeden toten Israeli wird getrauert, aber die Palästinenser, die jetzt durch die israelische Offensive zu Tode kommen, sieht keiner. Europa muss jetzt so handeln, dass es seine Glaubwürdigkeit in der muslimischen Welt und im globalen Süden nicht einbüßt.

Sehen Sie das auch so? Es gibt doch einen Unterschied zwischen den Israelis, die die Hamas durch ihre Terrorattacke umgebracht hat, und den Palästinensern, die jetzt zu Tode kommen, weil die Hamas ihre militärische Infrastruktur, ihre Raketenabschussrampen und Kommandozentralen mitten in Wohngebieten platziert hat.



Natürlich sehe ich diesen Unterschied. Aber das entbindet Israel nicht von seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Gerade weil Deutschland nach dem Holocaust eine historische Verantwortung für Israels Sicherheit hat, muss es jetzt darauf drängen, dass sich Israel auch in seiner Militäroperation ans Völkerrecht hält. Dies betrifft die klare Trennung zwischen militärischen und zivilen Zielen sowie die Verhältnismäßigkeit der Angriffe. Dies nicht zu gewährleisten sowie die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza zu blockieren, verstößt eindeutig gegen das Völkerrecht. Wie die gesamte Blockade, die seit 2007 besteht. Was es jetzt braucht, ist eine Feuerpause, damit humanitäre Hilfsgüter nach Gaza gelangen können.

Israel sagt, die Hamas würde diese Hilfsgüter für militärische Zwecke missbrauchen – zum Beispiel braucht sie Treibstoff vor allem für die Lüftungsanlagen in ihren Terrortunneln.



Aber die Menschen in Gaza brauchen den Treibstoff auch für ihre Stromgeneratoren, ohne die im Gazastreifen gar nichts geht. Israel trägt eine Mitverantwortung dafür, dass die Zivilisten in Gaza jetzt nicht ausgehungert werden. Leider sehe ich bei der israelischen Armee wenig von diesem Verantwortungsgefühl. Gerade wir müssen uns fragen: Wie können wir unserem Anspruch, weltweit auf die Einhaltung des Völkerrechts zu pochen, am besten gerecht werden? Indem wir Völkerrecht bewusst ignorieren? Sicherlich nicht. Das schadet uns, der Glaubwürdigkeit des Völkerrechts und der EU. Übrigens hat die EU nie irgendwelche Gelder an die Hamas oder anderen Terrororganisationen nahestehenden Gruppen überwiesen. Niemand, der auf internationalen Terrorlisten steht, kriegt Geld von der EU.

Israel wirft der EU vor, mehrere Gruppen finanziert zu haben, die der linksextremen palästinensischen Terrororganisation PFLP nahestehen. Auch Sie wurden dafür kritisiert, dass Sie 2020 die Finanzierung durch die EU fortgeführt hatten.



Wir haben diese Vorwürfe gegenüber den fraglichen NGOs aus der palästinensischen Zivilgesellschaft damals sehr umfangreich untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass die PFLP weder direkt noch indirekt Nutznießer von EU-Geldern war. Wo es keine Beweise für diese Verbindungen gibt, da sieht die EU keinen Grund, ihre Förderung einzustellen.

Angenommen, der aktuelle Krieg endet mit einem Sieg Israels. Wie müsste es Ihrer Ansicht nach im Gazastreifen weitergehen?



Nach dem Ende des Gaza-Krieges muss die internationale Gemeinschaft in einer Übergangsphase auf eine palästinensische Einheitsregierung drängen, die wirklich die Bevölkerung repräsentiert und eine friedliche Koexistenz mit Israel anstrebt. Welche Kräfte genau das sein werden? Sie müssen ein möglichst großes politisches Spektrum abdecken. Dieser Regierung sollten wir ein bis zwei Jahre geben, wo sie sowohl das Westjordanland wie Gaza regiert, mit israelischer Unterstützung. Und dann müssen wir sicherstellen, dass wir nach ein, zwei Jahren demokratische Wahlen haben. Die Bedingungen müssen hergestellt werden, und dann müssen wir mit großer Entschlossenheit den Aufbau eines unabhängigen palästinensischen Staates vorantreiben. Und Israel muss endlich einsehen, dass es nie in Frieden und Sicherheit wird leben können, solange das palästinensische Volk nicht in Würde, Freiheit und Wohlfahrt neben Israel koexistieren kann.

Wie kann das gelingen?



Da brauchen wir dringend die Unterstützung des Nahen Ostens. Die Nachbarstaaten Ägypten und Jordanien müssen sich unbedingt beteiligen. Aber auch die Golfstaaten wie Saudi-Arabien, Kuwait und die Arabischen Emirate müssen sich viel mehr engagieren. Die haben die finanziellen Mittel. Ein solches Zusammengehen von internationaler Hilfe und Druck könnte die Akteure vor Ort zur Zusammenarbeit zwingen. Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, wie wir dieses Minenfeld entschärfen können. Für mich ist das die einzige Hoffnung, das Leiden der Menschen vor Ort zu beenden.