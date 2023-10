EU-Streit über Energiepolitik: Scheitert jetzt die Strommarkt-Reform?

Es herrscht Streit in der Europäischen Union. Die 27 Mitgliedstaaten tun sich schwer, wenn es darum geht, gemeinsame Lösungen für die großen Herausforderungen Europas zu finden; sei es für die Einwanderungskrise, die Staatshilfen für die Ukraine oder die Energieversorgung. Letztere soll in der EU in Kürze reformiert werden, doch so einfach ist die Angelegenheit nicht.

Bald sollte nämlich eine neue Strommarkt-Reform in Kraft treten, die unter anderem die steigenden Energiepreise in Europa senken sollte. Die EU-Mitglieder sind jedoch noch weit von einer Einigung entfernt. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge würden die Länder jetzt nach einem lange verhandelten Kompromiss sogar darüber nachdenken, einen Kernpunkt der Reform zu streichen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es geht darum, ob Regierungen staatlich unterstützte Festpreis-Energielieferverträge an bestehende Kraftwerke vergeben können, um dann die dadurch generierten Überschusseinnahmen einzusammeln und sie zur Subventionierung anderer Industrien zu verwenden. Das allgemeine Ziel der Reform bestehe darin, die Rolle von Erdgas bei der Preisgestaltung zu schwächen und gleichzeitig den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern.

Frankreich beabsichtigt, diese Subventionen auf seine 56 Kernkraftwerke anzuwenden – der Vorschlag wird von einigen mittel- und osteuropäischen Ländern unterstützt. Deutschland stellte sich jedoch dagegen. Kritiker warnen, dass dieser Schritt Frankreich und acht weiteren EU-Ländern, die sich mit Kernenergie versorgen, Vorteile verschaffen könnte.

Frankreich: Macron will Energiemarkt „zurückgewinnen“

Erst vergangene Woche behauptete der französische Präsident Emmanuel Macron, dass seine Regierung bis Ende des Jahres die „Kontrolle zurückgewinnen“ wolle, im Hinblick auf die hohen Energiepreise. Eine Aussage die europaweit für Aufruhr sorgte, insbesondere, weil sie inmitten der harten Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten erfolgte. Wie genau Macrons Plan im Rahmen der EU-Energie-Regelung erfolgen soll, erklärte der französische Präsident nicht im Detail.

Die französische Regierung strebt Regelungen an, die es ermöglichen würden, die Stabilität des staatlich kontrollierten Unternehmens Electricite de France SA (EDF) zu erhöhen und gleichzeitig neue Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die Lebensdauer ihrer Kernreaktoren zu verlängern.



Deutschland, das die Kernenergie seit dem Jahr 2011 zurückgefahren und im April dieses Jahres endgültig abgeschaltet hat, hat die französischen Bestrebungen blockiert. Befürchtung sei, dass EDF Strom zu nicht wettbewerbsfähigen Preisen verkaufen könnte.

Ein großer Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich?

In Hinsicht auf das Treffen der EU-Energieminister am 17. Oktober soll jetzt aber eine Lösung gefunden werden. „Wir streben einen größeren Kompromiss in Energiefragen an“, sagte Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, der Financial Times. „Wir brauchen ein großes Abkommen“, fügte er hinzu.



Weitere Details der Verhandlungen wurden nicht erläutert. Das Abkommen soll mehrere Aspekte der Energiepolitik abdecken, nicht nur die Atomfrage, so Giegold.