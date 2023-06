Europäischer Gipfel in Moldau: Gastgeberin Maia Sandu ist in Gefahr

Maia Sandu wirkt bei ihren Auftritten bescheiden und zurückhaltend. Sie lächelt sanft und wählt lieber die leisen Töne. Dabei fegte die Absolventin der US-Elite-Universität Harvard und ehemalige Beraterin der Weltbank die alte Elite im Armenhaus Europas mit ihrer Wahl zur Präsidentin 2020 von den Schalthebeln der Macht. Sandu wird beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs aus 47 europäischen Ländern als Gastgeberin im Mittelpunkt stehen. Aber der 1972 geborenen Politikerin wird anzusehen sein, dass sie das Rampenlicht für ihre Sache nutzt, ohne es zu genießen.

Die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) vereint seit ihrer Gründung im vergangenen Jahr die 27 EU-Mitglieder mit Ländern vor den Toren des Klubs. Neben der Republik Moldau sind die Türkei, die von Russland überfallene Ukraine und die Balkanstaaten ebenso Teil des Formats wie das aus der EU ausgeschiedene Großbritannien. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ergriff vor einem Jahr die Initiative. Auch jene Staaten, die noch nicht oder nicht mehr Teil der EU sind, sollten institutionell an Brüssel angebunden werden. Die Teilnehmer trafen sich im Oktober zum ersten Mal auf der Prager Burg. Sie wollen nun auf einem Weingut in der Nähe der Hauptstadt Chisinau ein Signal setzen: Die Republik Moldau ist Teil Europas und hat die Unterstützung aller Europäer.

Russland setzt die Republik Moldau unter Druck

Der Boden unter den Füßen der von Maia Sandu angeführten pro-westlichen Führung Moldaus schwankt seit Monaten gefährlich. Russland bestrafte Moldau für seine Parteinahme für das Nachbarland Ukraine durch die Verknappung der Gaslieferungen. Die Bevölkerung im ärmsten Land Europas ächzte unter rasant steigenden Energiepreisen und 30 Prozent Inflation. Der Unmut treibt die Menschen auf die Straße. Der wegen Betrugs verurteilte Oligarch Ilan Shor heizt von seinem Exil in Israel aus den Protest mit demagogischen Videobotschaften an. Seine Botschaft ist simpel: Die Moldauer froren im Winter und hungern jetzt wegen Maia Sandu.

Die Präsidentin fühlt sich bedroht. Ihre Geheimdienste warnten vor einem Putsch oder einer russischen Invasion. Russland hat seit einem Bürgerkrieg Anfang der 90er-Jahre Truppen in der abtrünnigen Region Transnistrien stationiert. Moldau wäre mit seiner kleinen Armee den russischen Einheiten und den bewaffneten Separatisten bei einem Einmarsch kaum gewachsen.

Die Minderheiten erhoffen sich Beistand aus Moskau

Die Bevölkerung Moldaus ist außerdem gespalten. Maia Sandu gehört zur Rumänisch sprechenden Mehrheit in der Republik Moldau. Sie besitzt wie 30 Prozent der Moldauer auch einen rumänischen Pass. Minderheiten wie die Russisch sprechenden Gagausen fürchten, dass Sandus Westkurs letztlich zur Vereinigung Moldaus mit Rumänien führt. Demonstranten forderten bei Protesten in Gagausien den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, sie mit seinen Truppen zu schützen.

Die als Korruptionsjägerin angetretene Präsidentin wollte nach ihrem Antritt 2020 ihr Land reformieren und den Einfluss reicher Oligarchen wie Ilan Shor beschneiden. Damit hat sie sich mächtige Feinde gemacht. Ihre Gegner haben in Russland nun einen Verbündeten gefunden, dem Sandu aus eigener Kraft nichts entgegenzusetzen hat. Sie setzt nun alles auf die Karte einer schnellen Integration in die westlichen Strukturen. Sandu versprach ihren Anhängern bei einer Kundgebung in Chisinau kurz vor dem Gipfelbeginn einen EU-Beitritt bis 2030.

Sandu wirbt für schnellen EU-Beitritt

Sandus Hoffnung, Brüssel könnte aus geopolitischen Erwägungen heraus die Schnellspur zur Mitgliedschaft ausgerechnet für das arme und unterentwickelte Moldau öffnen, erscheint zumindest gewagt. Doch für Maia Sandu geht es inzwischen nicht nur um das politische Überleben. Viele Beobachter führen den erfolgreichen Widerstand der Ukrainer gegen die russische Invasion auf die ersten Tage des Angriffskriegs zurück. Den Russen misslang es, die Staatsführung um Präsident Selenskyj physisch zu eliminieren. Sollte Russland Moldau angreifen, könnte der politischen Führung des Landes ein Enthauptungsschlag drohen. Maia Sandu kämpft längst um mehr als ihr politisches Amt.