Europäische Rüstungsimporte stark gestiegen Der Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri macht die Folgen des Ukraine-Kriegs deutlich: Die europäischen Importe schwerer Waffen nehmen deutlich zu -... Steffen Trumpf , dpa

dpatopbilder - Ein ukrainischer Soldat in Bachmut. Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Stockholm -Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine schlägt mit voller Wucht auf dem Rüstungsmarkt durch. In Europa stiegen die Einfuhren schwerer Waffen wie Panzer, Kampfjets und U-Boote im Vergleich der vergangenen beiden Fünfjahreszeiträume um 47 Prozent an, die von europäischen Nato-Staaten sogar um 65 Prozent. Das geht aus einem neuen Bericht hervor, den das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri am Montag veröffentlichte. Die Ukraine entwickelte sich schlagartig zu einem der größten Rüstungsimporteure der Erde.