Evers sieht neue Verantwortung für gesamte Berliner CDU

Berlin -Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers hat seine Partei auf ihre neue Rolle in der Hauptstadt eingeschworen. „Wir sind jetzt Regierungspartei“, sagte er am Samstag zum Auftakt eines CDU-Landesparteitags in Neukölln. Die CDU habe diese Verantwortung in schwierigen Zeiten übernommen, sagte er mit Blick auf die aktuellen Krisen. „Es ist keine Zeit für Streit und Grabenkämpfe wie in anderen Parteien. Unser Job, unsere Aufgabe ist es, sich mit der Stadt zu beschäftigen.“

Die Menschen hätten der CDU bei der Wiederholungswahl im Februar ihr Vertrauen geschenkt. Dieses Vertrauen gelte es in den kommenden Jahren zurückzugeben. Hier seien nicht nur die CDU-Politiker im Senat oder Abgeordnetenhaus gefragt, sondern alle CDU-Mitglieder.

Die Berliner CDU wählt auf ihrem Parteitag ihren Landesvorstand neu. Parteichef Kai Wegner, der seit April Regierender Bürgermeister ist, kandidiert erneut. Seine Wiederwahl gilt als sicher.

Neue Generalsekretärin soll die Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein werden. Im Falle ihrer Wahl würde sie Evers ablösen, der seit 2016 als Generalsekretär amtierte und nun Finanzsenator im schwarz-roten Berliner Senat ist.