Ex-Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer ist tot

Die frühere Vizepräsidentin des Bundestags, Antje Vollmer, ist tot. Sie sei am Mittwoch im Kreise der Familie nach langer schwerer Krankheit friedlich gestorben, sagte ihr Sohn Johann Vollmer der Deutschen Presse-Agentur.

Die frühere Grünen-Politikerin wurde 79 Jahre alt. Zwischen 1994 und 2005 war die promovierte Theologin Bundestagsabgeordnete ihrer Partei und Vizepräsidentin des Bundestags.

Ihren letzten großen Essay mit dem Titel „Was ich noch zu sagen hätte“ veröffentlichte Vollmer am 23. Februar 2023 exklusiv in der Berliner Zeitung. Sie schrieb: „Ich habe in den letzten Tagen einen sehr entschiedenen letzten Text zum Thema Ukraine /Pazifismus verfasst, der mich viel Kraft gekostet hat. Ich werde wegen meiner fortgeschrittenen Krankheit keine weiteren Texte erstellen können – und was ich zu sagen habe, steht wohl auch jetzt hier. Ich werde auch niemandem mehr antworten können. Mir läge viel daran, wenn der Artikel (...) in der Berliner Zeitung erscheinen könnte.“

Vollmers Text wurde stark rezipiert. Sie schrieb nach der Veröffentlichung: „Damit fällt eine große Last von meinen Schultern. Mehr kann ich jetzt wohl nicht mehr tun.“ Sie schrieb der Redaktion außerdem: „Heute wollte ich Ihnen nur mitteilen, dass ich noch niemals eins so überwältigend positives Echo auf einen Text von mir bekommen habe, wie bei meinem Vermächtnis. Und zwar aus den unterschiedlichsten Gruppen, besonders viele Stimmen aus dem Osten. Sehr häufig wird dabei erwähnt, wie gut es ist, dass die Berliner Zeitung diese vom Mainstream abweichende Position bringt. Für mich ist dieses unerwartete Echo eine große Freude (...). Meine Arbeit ist jetzt wohl getan. Ihre geht weiter.“

Altmeier zu Vollmers Tod: „Eine unbeirrbare Humanistin“

Vollmers Tod löst sowohl unter den Parteifreunden als auch ihren politischen Kollegen große Trauer aus. So schreibt der ehemalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier: „Antje Vollmer war eine unbequeme Mahnerin, eine unbeirrbare Humanistin und eine bedeutende politische Persönlichkeit.“ Sie habe wesentlich dazu beigetragen, die Grünen „von einer linken Protestbewegung zu einer demokratischen Parlamentspartei zu machen“, so Altmaier. Weiter bezeichnete er ihren Tod als großen Verlust.

Vollmers Parteikollegin und aktuelle Vizepräsidentin des Bundestags, Katrin Göring-Eckardt, würdigt ebenfalls ihre Lebensleistung. Besonders hob sie in ihrem Tweet hervor, dass Vollmer die erste Vizepräsidentin der Grünen im Bundestag war. „Sie war von Beginn an dabei und hat Vieles von dem durchgekämpft, wovon wir heute profitieren. Die weibliche 3-er Spitze war legendär. Und sie hat ihren eigenen Kopf behalten, unbeugsam! Danke Antje“, erklärte Göring-Eckardt am Donnerstag.