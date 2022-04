„Ich sehe KEINEN Nutznießer dieses verrückten Krieges!“, schrieb der 54-Jährige am Dienstagnachmittag auf Instagram emotional. „Unschuldige Menschen und Soldaten sterben. Die Generäle, die mit einem Kater aufwachen, stellen fest, dass sie eine beschissene Armee anführten. Und wieso soll die Armee gut sein, wenn alles andere im Land scheiße ist und in Vetternwirtschaft und Unterwürfigkeit versinkt?“ Kreml-Beamte seien schockiert, so Tinkow weiter, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Kinder im Sommer nicht ans Mittelmeer fahren können. Geschäftsleute würden versuchen, den Rest ihres Eigentums zu retten.

„Natürlich gibt es Idioten, die das ‚Z‘ zeichnen (der Buchstabe gilt als ein Symbol für die Unterstützung der russischen Regierung und Armee, Anm. d. Red.), aber es sind nur zehn Prozent. 90 Prozent der Russen sind GEGEN diesen Krieg!“, behauptet der Unternehmer weiter, ohne sich auf konkrete Meinungsumfragen zu berufen. Zum Schluss ruft er den „lieben kollektiven Westen“ auf Englisch auf, „Mr. Putin einen klaren Ausgang“ zu geben, damit er „sein Gesicht wahren und dieses Massaker beenden“ könne. „Bitte seien Sie rationaler und humaner“, appelliert Tinkow an die westlichen Politiker.

Der an Leukämie erkrankte Tinkow bestreitet längst die Verbindungen zum Kreml und will deswegen nicht als Oligarch bezeichnet werden, denn er habe sich alles selbst erarbeitet. So stellt er die Arbeit seiner Stiftung für Blutkrebs-Forschung und seine Unterstützung von Leukämiekranken in den Vordergrund.

Die Tinkoff-Bank und er persönlich wurden zwar nicht von den USA und der EU sanktioniert, dafür steht Tinkow aber auf der britischen Sanktionsliste, doch ohne Aufenthaltsverbot. Seine Bankkonten in Großbritannien wurden eingefroren, die Wartung seiner Jachten und Flugzeuge wurde ebenfalls verboten.

Aufgrund der Sanktionen verringerte sich das Vermögen des Unternehmers der Forbes-Liste zufolge um das Fünffache, weswegen er seit Anfang März bei einem geschätzten Vermögen im Wert von nur noch 820 Millionen US-Dollar auch kein Milliardär mehr ist. Die russische Invasion gegen die Ukraine hatte Tinkow schon Ende Februar auf Instagram kritisiert. „Heute sterben in der Ukraine jeden Tag unschuldige Menschen, das ist undenkbar und inakzeptabel“, schrieb der Unternehmer. Staaten sollten aus seiner Sicht „Geld für die Behandlung von Menschen ausgeben“ und „nicht für Kriege“.

Oligarchen erlauben sich Kritik

Tinkow ist nicht der einzige russische Superreiche, der den Krieg in der Ukraine so deutlich kritisiert. Auch der von den EU-Sanktionen betroffene Oligarch Michail Friedman, der Mitgründer der Alfa-Bank und Gründer des Investmentunternehmens Letterone, schrieb Medienberichten zufolge Ende Februar an die Letterone-Mitarbeiter, dass „Krieg niemals die Lösung sein kann“. Der Eigentümer des Aluminiumkonzerns Rusal, der Oligarch Oleg Deripaska, der auf der neuen EU-Sanktionsliste stehen soll, hatte bereits Anfang März auf dem Wirtschaftsforum in Krasnojarsk für den Frieden plädiert, obwohl man ihn gebeten habe, sich nicht zu äußern. Der Krieg, den der Milliardär auch als einen „Wahnsinn“ bezeichnete, würde eine der härtesten Wirtschaftskrisen Russlands auslösen, prophezeite er.

Zuletzt am Samstag ist Deripaska mit einem provokanten Vorschlag in Russland aufgefallen: Das russische Militär und die Marine solle zwar bestehen bleiben, doch man müsse den Staatsapparat halbieren und die Sicherheitsstrukturen um das Drei- bis Fünffache kürzen. Er bekräftigte in einem Interview auch seine Forderung an die russische Regierung von Ende Februar, auf den Staatskapitalismus zu verzichten. Die Krisenwirtschaft brauche echte Krisenmanager, so Deripaska.