Ex-Minister Schmidt sorgt mit Wutausbruch für Aufsehen „Rubbish, full rubish": Der frühere deutsche Minister und heutige Bosnien-Beauftragte Schmidt macht seinem Unmut über die politische Lage im Land vor laufend...

Gorazde -Der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat in seinem heutigen Arbeitsgebiet Bosnien-Herzegowina mit einem Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Bei einem Besuch in der Kleinstadt Gorazde polterte der 64-Jährige am Mittwoch in englischer Sprache: „Rubbish, full rubish. I am rid of this.“ (In etwa: „Unsinn, völliger Unsinn. Ich habe genug davon.“)