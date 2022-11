Ex-Politiker will altes Abgeordnetenhaus wieder einsetzen Nach der Entscheidung für eine komplette Wahlwiederholung in Berlin will der frühere Abgeordnete Marcel Luthe (parteilos) gerichtlich erwirken, dass das Abge... dpa

Berlin -Nach der Entscheidung für eine komplette Wahlwiederholung in Berlin will der frühere Abgeordnete Marcel Luthe (parteilos) gerichtlich erwirken, dass das Abgeordnetenhaus in seiner jetzigen Zusammensetzung nicht mehr zusammentritt. Er reichte beim Berliner Verfassungsgerichtshof nach eigenen Angaben eine entsprechende Klage ein.