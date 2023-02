Ex-Vize Pence: Kampf gegen Vorladung in Trump-Ermittlung Bei den Ermittlungen gegen seinen ehemaligen Chef zum 6. Januar 2021 will sich der Republikaner rechtlich wehren - auch vor dem Obersten Gerichtshof mache er... dpa

Washington -Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence will gerichtlich gegen seine Vorladung in den Ermittlungen gegen seinen ehemaligen Chef Donald Trump vorgehen. Er werde nötigenfalls bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen, kündigte Pence gestern an. Pence war von dem Sonderermittler des Justizministeriums vorgeladen worden, der gegen Trump wegen dessen Rolle im Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ermittelt.