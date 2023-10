Ich erreiche Sami Ajrami, der Journalist in Gaza ist, zu Hause in seiner Wohnung. Normalerweise würde er selbst Interviews führen, für europäische Medien über die Situation vor Ort berichten. Aber er gehe gerade nicht raus, sagt er, es sei zu gefährlich.

Vor drei Tagen hat die Hamas den Grenzzaun zwischen Gaza und Israel durchbrochen, mehr als 900 Menschen ermordet, Kinder und alte Frauen entführt, ein blutiges Massaker angerichtet. Israel wehrt sich mit massiven Bombenangriffen auf Stützpunkte der Terrororganisation in Gaza, die sich oft in Schulen, Krankenhäusern oder mitten in Wohngebieten befinden, was bis Dienstagnachmittag etwa 700 Menschen das Leben kostete. Sämtliche Lieferungen von Nahrungsmitteln, Wasser, Strom oder Benzin von Israel in den Gazastreifen sind eingestellt. Das israelische Militär plant eine Bodenoffensive und hat alle Bewohner Gazas aufgefordert, über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen.

Warum sind Sie noch in Gaza, Herr Ajrami?



Die ägyptischen Grenzbehörden haben die Grenze wieder geschlossen, lassen niemanden durch. Am Mittwoch wird der Grenzübergang wieder geöffnet, aber nur für einige wenige, die angemeldet sind.

Haben Sie etwas von dem Großangriff der Hamas auf Israel geahnt, hat sich das irgendwie angedeutet?



Ich habe nichts gewusst und nichts geahnt, bis ich die Videos gesehen habe, die Israelis aus Sderot zum Beispiel (einer Stadt an der Grenze zu Gaza, Anm. d. Red.) gepostet haben. Wir haben die Schüsse, das Töten im Internet gesehen und konnten nicht glauben, dass das echt ist.

„Zivile Geiseln – das wollen wir nicht“

Wie hat die Bevölkerung in Gaza darauf reagiert?



Am Anfang gab es große Freude. Die Menschen haben gejubelt, den Angriff als Sieg gefeiert, aber schon ein paar Stunden später war klar, der Gegenschlag der Israelis wird verheerend sein, und alle haben begonnen, Supermärkte, Bäckereien, Tankstellen leer zu kaufen.

Die Leute haben gejubelt, als sie gesehen haben, wie Kinder und alte Frauen als Geiseln genommen und junge Leute auf einer Party erschossen wurden?



Nein, bei diesen Bildern war klar, das darf nicht sein, das ist nicht gut für uns. Wir verstehen, dass Soldaten gegeneinander kämpfen, aber zivile Geiseln hierherzubringen, Frauen und Kinder, das wollen wir nicht, das können wir nicht akzeptieren. Von einem Moment auf den anderen kehrte sich alles ins Gegenteil, die Angst vor Vergeltung begann.

Was waren die Gründe der Hamas, diesen Angriff gerade jetzt zu starten?



Wir wissen es nicht. Die offizielle Begründung ist, dass jahrelang versucht wurde, einen Gefangenenaustausch herbeizuführen, den Israel nicht akzeptiert hat. Und dass Israels extrem rechte Regierung zu weit gegangen ist, Palästinenser und Muslime gedemütigt, heilige Stätten besetzt, immer mehr Siedlungen auf palästinensischem Boden gebaut hat. Es hieß: Jetzt reicht es. Jetzt müssen wir handeln. Wir schaffen das, Israels Armee ist nicht unbesiegbar, wir haben Verbündete in anderen Ländern, wenn wir uns zusammentun, werden wir diesen Krieg gewinnen.

Wer sind diese Männer, die den Angriff gestartet haben?



Sie sind mit Sicherheit gut ausgebildet, seit vielen Jahren. Nicht nur die Hamas, auch der militärische Flügel des Islamischen Dschihad hat diese Operation vorbereitet. Aber es waren auch ganz normale junge Leute, die, als der Grenzzaun einmal durchbrochen war, hinübergerannt sind, mitgemacht haben.

Werden die israelischen Geiseln freikommen, was denken Sie?



Die Hamas will einen Gefangenenaustausch, verlangt die Freilassung von inhaftierten Palästinenserinnen in Israel für die Übergabe von entführten Israelinnen. Israel, heißt es, hat das abgelehnt.

Wie genau ist die Situation für die Bevölkerung in Gaza?



Wir haben kein Wasser und keine Elektrizität. Laster fahren durch die Stadt und beliefern Häuser mit Wasser, aber länger als zwei Tage halten wir das nicht durch, ohne Treibstoff, um die Generatoren und Wasserpumpen zum Laufen zu bringen. In 48 Stunden wird Gaza kein Trinkwasser mehr haben.

Privat Sami Ajrami wurde in Gaza geboren. Seine Eltern kommen aus Beer Sheva, einer Stadt in der Negev-Wüste, aus der sie 1948 nach Gaza flohen. Ajrami ist Journalist und arbeitete viele Jahre für den israelischen Fernsehsender Channel 2, bis die Hamas, die seit 2006 den Gazastreifen regiert, palästinensischen Journalisten die Zusammenarbeit mit israelischen Medien verbot. Die Interviewerin kennt ihn aus ihrer Zeit als Korrespondentin der Berliner Zeitung in Israel, Gaza und dem Westjordanland.

Teilt die UN noch Essen aus?



Die Grenzübergänge sind geschlossen, es kann nur verteilt werden, was noch eingelagert ist. Es gibt etwas Obst und Gemüse an den Marktständen, heute habe ich es geschafft, ein Brot zu ergattern, aber was morgen oder übermorgen ist, weiß ich nicht. Wir müssen uns darauf einstellen, sehr bald nichts mehr zu haben.

Nur Schutzräume fürs Militär, nicht für Zivilisten

Haben Sie Angst?



Meine Kinder haben große Angst. Gestern mussten wir zweimal umziehen, weil Israels Armee gedroht hat, unser Nachbarhaus zu bombardieren, es war aber nur Fehlalarm. So etwas erleben wir gerade öfter. Man flieht aus seiner Wohnung, wartet, hat jedes Mal Angst um sein Leben. Es ist schrecklich, eine kollektive Bestrafung für etwas, was die Hamas getan hat, nicht wir.

Wie wird es ausgehen?



Ich habe keine Ahnung. Israel hat so einen Angriff noch nie erlebt, wird sich rächen, tut es bereits. Die Bodentruppen sind noch nicht da, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, denn es gibt keinen Ort in Gaza, wo man als Zivilist sicher ist, keine Schutzräume. Die gibt es nur für das Militär. Deshalb denken wir nur an jetzt, nicht an das Ende.



Interview: Anja Reich