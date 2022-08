Exklusiv: Kreml-Komiker kündigen Video mit Franziska Giffey für Donnerstag an

Das kremlnahe Komiker-Duo „Vovan und Lexus“ kündigt das Video, in dem sie sich gegenüber der Berliner Regierenden Bürgermeisterin als Vitaly Klitschko ausgaben, für Donnerstag an. Das erklärten die Komiker in einem Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Das Video soll am Donnerstag auf dem russischen Youtube-Ableger „Rutube“ veröffentlicht werden. Die Bürgermeisterin wurde Ende Juni 2022 bei einem Videoanruf getäuscht. Franziska Giffey empörte sich über die Methoden der Russen und sprach von „moderner Kriegsführung“.

Giffey nennen sie eine „fast langweilige Person“

„Franziska Giffey war für uns eine fast langweilige Person“, sagt Vovan, mit bürgerlichem Name Wladimir Kuznetsow. Sie habe sehr bürokratisch gewirkt, „ähnlich wie ein Roboter“ behauptet er. Über den genauen Ablauf der Sendung wollte das Duo nichts verraten. Die Hauptthemen des ungefähr 40-minütigen Gespräches sollen jedoch Verteilungsdebatten zwischen den Bundesländern und die Unterstützung der Stadt Berlin für die Ukraine sein.

Vovan im Gespräch mit der Berliner Zeitung Screenshot/Zoom

Auch über die konkrete Herangehensweise der Fake-Anrufe wollen Vovan und Lexus kaum etwas verraten. Doch so viel: Ein elementarer Punkt sei die psychologische Vorbereitung: „Täuschend echte E-Mails, SIM-Karten und das Monitoring der geopolitischen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme“, nannten die Komiker als wichtige Eckpfeiler.

Nach Angaben der Russen liegt ihre Prank-Erfolgsquote bei „ungefähr 5 von 10“. Im politischen Berlin war zunächst unklar, wie die Russen die Bürgermeisterin getäuscht hatten. Giffeys Umfeld vermutete dahinter die sogenannte „Deepfake“-Technik.

Wieso nur Westler und keine Russen reingelegt werden

Auf die Frage, warum sie nur westliche Politiker und Prominente täuschen, verweisen beide auf die 2010er Jahre. Damals hatten sie den Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission in Russland, Wladimir Tschurow, reingelegt und per Telefon gefeuert. Sie gaben sich als Berater des damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew aus. Auch mit dem belarussischen Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko wollen sie sich 2014 einen Spaß erlaubt haben. Der glaubte damals, mit dem Sohn des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch zu sprechen.

Lexus im Gespräch mit der Berliner Zeitung Screenshot/Zoom

„Das russische Publikum und auch wir finden westliche Persönlichkeiten einfach interessanter“, sagen sie. Vovan erläutert, dass russische Politiker „meistens sehr eintönig und langweilig“ seien. „George Bush Jr. oder Justin Trudeau ziehen da schon mehr als ein sibirischer Gouverneur“, so die beiden Rutuber.

Komiker kündigen weitere Fake-Anrufe bei Politikern an

Und die Pranks sind nach ihren Angaben noch nicht vorbei. Ganz im Gegenteil: Vovan und Lexus wollen die Crème de la Crème der internationalen Politik reinlegen. „Joe Biden, Olaf Scholz oder der neue Premierminister im Vereinigten Königreich wären natürlich schon super Objekte für uns“, so einer der beiden.

Auch Persönlichkeiten außerhalb der Politik waren immer wieder Opfer der falschen Anrufer. So mussten die Schriftsteller J.K. Rowling und Stephen King Fake-Telefonate über sich ergehen lassen. „Gerne würde ich mal Bill Gates, Mark Zuckerberg oder Leonardo Di Caprio anrufen“, erzählt Vovan.

Das russische Duo ist bereits seit Jahren bekannt dafür, teils ranghohe Politiker und andere internationale Promis mit Fake-Anrufen hereinzulegen. In den vergangenen Monaten hatten die beiden von den Staatsmedien und der russischen Führung gefeierten Trolle mehrere europäische Bürgermeister, unter anderem den Warschauer, Wiener (hier im Video), Madrider und Budapester Bürgermeister reingelegt.