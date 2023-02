Eine Forsa-Umfrage zeigt, wie die Berliner zu den Straßenblockaden der Letzten Generation stehen. Die Aktivisten selbst stören sich allein schon an der Frage.

Exklusive Umfrage zu Klima-Klebern: So viele Berliner haben kein Verständnis mehr

Seit Monaten diskutiert Deutschland über die radikalen Aktionen der Letzten Generation. Auch in der Hauptstadt sorgen die Klimaaktivisten regelmäßig für Aufsehen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa haben dabei gut zwei Drittel der Berliner kein Verständnis für die Protestaktionen der Klimaaktivisten (67 Prozent).

Forsa hatte im Auftrag der Berliner Zeitung gefragt, wie die Hauptstädter dazu stehen, dass die Aktivisten in Museen Kunstwerke besprühen, sich an Autos oder auf Straßen festkleben – und dabei mitunter auch Rettungswege blockieren. 30 Prozent der Befragten zeigen dafür Verständnis.

Dabei offenbaren sich zum einen deutliche Unterschiede bei den Altersgruppen. Je jünger die Befragten sind, desto größer ist der Zuspruch für die Aktionen, mit denen die Protestler auf den Klimawandel und dessen Folgen aufmerksam machen wollen. Während unter den 18- bis 29-Jährigen noch etwas mehr als die Hälfte der Berliner Verständnis dafür zeigt (53 Prozent), sind es bei den 30- bis 44-Jährigen 32 Prozent, bei den 45- bis 59-Jährigen 27 Prozent und bei den über 60-Jährigen nur noch 19 Prozent.

Zum anderen hängt das Urteil über die Klimaaktivisten stark von der jeweiligen Parteipräferenz der Befragten ab. Hier sind die Unterschiede noch deutlicher als beim Alter. Mehrheitlich Verständnis für die Aktionen zeigen lediglich die Anhänger von Grünen (72 Prozent) und Linke (52 Prozent). Bei den Anhängern der SPD sind es nur noch 28 Prozent.

Eine noch größere Ablehnung erfahren die Aktionen der Klimaaktivisten unter den Sympathisanten von FDP, CDU und AfD: Von den Anhängern der Liberalen zeigen 89 Prozent kein Verständnis für die radikalen Protestformen. Im Falle der Christdemokraten sind es sogar 96 Prozent und bei AfD-Anhängern 99 Prozent.

Vor der kommenden Wiederholungswahl in Berlin hatten alle Spitzenkandidaten der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien die Aktionen der Klimaaktivisten abgelehnt. Auch die Grünen-Politikerin Bettina Jarasch sagte der Berliner Zeitung: „Es schadet der Sache, denn wir diskutieren nur noch über die Aktionen und überhaupt nicht mehr über den Klimaschutz.“

Letzter Generation geht es nicht um Verständnis

Wie aber reagieren die Aktivisten auf die Umfrageergebnisse aus der Hauptstadt?

„Auch über ein Jahr nach Beginn des friedlichen Widerstands der Letzten Generation wird noch viel über unsere Beliebtheit und das Verständnis der Bevölkerung diskutiert“, sagt Jakob Beyer, ein Sprecher des Bündnisses, der Berliner Zeitung. Dabei protestiere die Letzte Generation nicht, um beliebt zu sein. „Unser Widerstand ist die menschliche, entschlossene und gewaltfreie Antwort auf die drohende Klimakatastrophe.“

Beyer meint: Wenn es in 20 bis 30 Jahren in Berlin „nicht mehr ausreichend Nahrung für alle“ gebe, sei es unbedeutend, ob die Menschen in der Hauptstadt im Jahr 2023 wenig Verständnis für den Protest hatten.

Zu den Unterschieden bei den Altersgruppen sagt der Sprecher der Aktivisten: „Wir sehen, dass die Menschen, die die Folgen der Klimakatastrophe besonders zu spüren bekommen werden, am meisten Verständnis für Protest gegen die Regierung aufbringen.“ Allerdings: Auch unter den jüngsten Befragten lag die Akzeptanz lediglich bei knapp über 50 Prozent.

Bereits diese knappe Mehrheit sollte laut Beyer auch der Elterngeneration zu denken geben: „Denn es sind nun mal ihre eigenen Kinder, mit deren Zukunft Regierungen da im Moment fahrlässig spielen.“ Dennoch seien alle von der Klimakrise betroffen, wenn „wir nicht Multimillionär:innen sind und uns hinter dicken Mauern verstecken können“.

Erfahrungsgemäß variieren Umfrageergebnisse bis zum Wahltag stark. Für die Forsa-Umfrage wurden vom 30. Januar bis 3. Februar 1005 nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Wahlberechtigte ab 18 Jahren befragt. Die ermittelte Fehlertoleranz liegt bei +/–3 Prozentpunkten.