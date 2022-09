Experten: Gefahr durch Verschwörungstheoretiker ernst nehmen Verschwörungstheoretiker dürfen aus Sicht von Experten als Gefahr nicht unterschätzt werden. Nach der Corona-Pandemie seien Verschwörungsgruppen nun intensiv... dpa

Berlin -Verschwörungstheoretiker dürfen aus Sicht von Experten als Gefahr nicht unterschätzt werden. Nach der Corona-Pandemie seien Verschwörungsgruppen nun intensiv in die Themen Ukraine-Krieg und Energiekrise eingestiegen, erklärten Fachleute bei einer Anhörung im Ausschuss für Verfassungsschutz des Berliner Abgeordnetenhauses. Immer professioneller würden in den vergangenen Jahren die Internetauftritte zu Verschwörungen. Manche Seiten und Beiträge hätten mehrere Hunderttausend Zugriffe. „Wir müssen das im Netz unbedingt ernst nehmen, weil wir wissen, was im Netz geschrieben wird, passiert auch bald auf der Straße“, sagte Josef Holnburger vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CEMAS).