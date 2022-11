Expertenrat: Erreichung der Klimaziele für 2030 zweifelhaft Schlechte Noten für Deutschlands Klimapolitik: Experten sehen die gesteckten Ziele in weiter Ferne. Vor allem bei den Treibhausgasen müsste sich die Minderun... dpa

Will Deutschland seine Klimaziele erreichen, müsste sich die durchschnittliche Minderungsmenge an Treibhausgasen im Verkehr um das 14-Fache erhöhen, heißt es in einem Gutachten des Expertenrats der Bundesregierung. Oliver Berg/dpa

Berlin -Deutschland droht nach Einschätzung des Expertenrats der Bundesregierung seine Klimaziele für das Jahr 2030 deutlich zu verfehlen. „Im Moment sieht es nicht so aus, als könnten wir die Ziele erreichen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf am Freitag in Berlin bei der Vorstellung eines Gutachtens zum Stand der deutschen Klimapolitik.