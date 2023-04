Extinction Rebellion sieht wachsende Unterstützung

Die Gruppe Extinction Rebellion sieht nach ihren Protesten der vergangenen Tage in Berlin Unterstützung aus der Bevölkerung. „Wegen der fehlenden Maßnahmen d...

Berlin -Die Gruppe Extinction Rebellion sieht nach ihren Protesten der vergangenen Tage in Berlin Unterstützung aus der Bevölkerung. „Wegen der fehlenden Maßnahmen der Regierung merken wir, dass immer mehr Menschen sich unserem Protest anschließen“, erklärte die Gruppe am Montag.

Es gebe auch keine Spaltung der Klimabewegung. „Die Aktionsformen verschiedener Bewegungen wie Fridays For Future, Letzte Generation oder Extinction Rebellion stehen nicht im Widerspruch zueinander“, hieß es weiter. „Ziviler Ungehorsam ist moralisch und strategisch wichtig und richtig.“

Extinction Rebellion hatte in den vergangenen Tagen mit Aktionen in Berlin auf den Artenschwund und die Klimakrise aufmerksam gemacht. Unter anderem kippten Aktivisten öl-ähnliche schwarze Farbe auf Gebäude. Dutzende Personen wurden wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und anderer Delikte vorübergehend festgenommen.

Für diese Woche plant die Gruppe Letzte Generation eigene Proteste. Sie ist für Straßenblockaden mit angeklebten Aktivisten bekannt. Vergangene Woche hatte sich eine Sprecherin der Bewegung Fridays for Future kritisch über die Protestformen der Letzten Generation geäußert. Fridays for Future plant für diese Woche ebenfalls eine Aktion mit Blick auf den FDP-Bundesparteitag in Berlin.