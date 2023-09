„Extrem absurd“: China entrüstet nach Baerbocks Diktator-Vergleich

Chinas Außenpolitiker sind empört: Eine Aussage von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in einem Interview mit Fox News über Präsident Xi Jinping führte gar zu einer Beschwerde bei Deutschland.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sagte Mao Ning, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, die Äußerungen der Politikerin seien „extrem absurd“ und verletzten die politische Würde Chinas.

Baerbock hatte in der vergangenen Woche im Gespräch mit Fox News erklärt, Deutschland werden die Ukraine solange wie notwendig unterstützen. Dann folgte die Aussage, die nun zu der Beschwerde Chinas führte: „Falls Putin diesen Krieg gewinnt, was wäre das für ein Zeichen für andere Diktatoren in der Welt? Wie etwa für Xi, Chinas Präsident? Deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen.“

„Sie sind eine offene politische Provokation“, sagte Mao Reuters zufolge auf einer Pressekonferenz an Baerbock gerichtet. Der chinesische Sprecher ließ außerdem wissen, dass China sich bei Deutschland beschwert habe. In ihrer Zeit als Außenministerin hat Baerbock China schon öfter scharf kritisiert.

Auch US-Präsident Joe Biden bezeichnet Chinas Präsidenten Xi schon als „Diktator“ – kurz nachdem US-Außenminister Antony Blinken nach China zur Stabilisierung der Beziehungen gereist war.