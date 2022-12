Extremisten bei der Bundeswehr: Vorsicht beim schnellen Rauswurf

17 Verfassungsfeinde gab es im vergangenen Jahr bei der Bundeswehr. So hat es die eigens eingesetzte Koordinierungsstelle im Verteidigungsministerium bei ihrer letzten Untersuchung aufgelistet. 17 ist eine sehr kleine Zahl. Es lohnt kaum, darauf hinzuweisen, dass sie geringfügig größer geworden ist.

Was allerdings deutlich mehr geworden ist, sind die Meldungen von Soldaten über verdächtiges Benehmen ihrer Kameraden. Fast 1500 Verdachtsfälle gab es. Die Kommission sieht in dem sehr hohen Meldeaufkommen aus der Truppe einen „Beleg für die große Sensibilität in der Bundeswehr für das Thema“.

Das deutet ja erst mal auf eine gesunde Struktur hin. Soldaten, die ein ungutes Gefühl haben bei Äußerungen und Verhalten ihrer Kameraden, gehen dagegen vor und melden Merkwürdigkeiten. In der gesellschaftlichen Debatte nimmt das Thema Extremismus einen immer größeren Stellenwert ein, so auch bei der Bundeswehr.

Außerdem positiv: Es gibt keine Hinweise auf eine organisierte Unterwanderung der Bundeswehr durch Extremistinnen und Extremisten oder Zweifel an der Loyalität der Bundeswehr insgesamt zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Fehlende Verfassungstreue

Und trotzdem will Verteidigungsministerin Christine Lamprecht (SPD) jetzt das Dienstrecht verändern, um Extremistinnen und Extremisten leichter entlassen zu können. Denn das ist oft langwierig und gelingt auch nicht immer. Fehlende Verfassungstreue soll künftig zum Rauswurf führen. Die Entlassung soll zum reinen Verwaltungsakt ohne Durchführung eines zeitintensiven gerichtlichen Disziplinarverfahrens möglich werden. Eine Beschleunigung bei der Entfernung von Extremisten. Natürlich unter Wahrung aller Grundsätze eines rechtsstaatlichen Verfahrens, wie das Ministerium versichert.

Diesen Punkt sollte man allerdings nicht allzu kleinreden. Beschuldigte müssen sich gegen ungerechtfertigten Verdacht wehren können – auch vor Gericht. Ein Demokratieverlust jedenfalls wäre nicht zu wünschen.