Faas: Nein bei Mitgliedervotum hätte personelle Konsequenzen Ein Nein der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag mit der CDU könnte nach Einschätzung des Berliner Wahlforschers Thorsten Faas auch personelle Konsequenzen haben... dpa

ARCHIV - Professor Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. ität Berlin /dpa/Archivbild Bernd Wannenmacher/Freie Univers

Berlin -Ein Nein der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag mit der CDU könnte nach Einschätzung des Berliner Wahlforschers Thorsten Faas auch personelle Konsequenzen haben. „Als Landesvorsitzende wären Giffey und Saleh wohl beide nicht haltbar. Insofern sind sie ein stückweit in einer Schicksalsgemeinschaft“, sagte der Politikwissenschaftler, der an der Freien Universität lehrt, der Deutschen Presse-Agentur. Franziska Giffey und Raed Saleh warben in den vergangenen Wochen immer wieder für ein schwarz-rotes Bündnis. Das Ergebnis des Mitgliedervotums wird am Sonntagnachmittag bekannt gegeben.