Facebook will unter dem Konkurrenzdruck des chinesischen Rivalen Tiktok vor allem für junge Nutzer attraktiver werden. Alle Facebook-Apps bekämen das Ziel, zu besten Diensten für junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 29 Jahren zu werden, statt sie „für eine größere Zahl älterer Leute zu optimieren“, sagte Gründer und Chef Mark Zuckerberg in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Montag. Zugleich steckt Facebook Milliarden in den Aufbau einer virtuellen Welt, die Zuckerberg als nächste Kommunikations-Plattform sieht. Das Werbegeschäft bringt trotz der aktuellen PR-Krise und Apples Datenschutz-Hürden weiter hohe Gewinne.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, da Facebook in den USA in der Kritik ist wie noch nie zuvor: In einer von der früheren Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen angestoßenen Untersuchung durch den Kongress sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Details ans Licht gekommen, die den Konzern vor allem im Hinblick auf den Jugendschutz in einem schlechten Licht erscheinen lassen. Der Ausschuss wird von Republikanern und Demokraten gleichermaßen betrieben – eine Seltenheit im zerstrittenen Washington. Vor allem minderjährige Mädchen sollen mit den künstlichen Schönheitsidealen auf dem zu Facebook gehörenden Dienst Instagram massenhaft in die Magersucht getrieben worden sein – flankiert von Werbeeinblendungen zur Gewichtsabnahme. Haugen legte Unterlagen vor, wonach der Konzern dank Umfragen und Datenanalysen gewusst habe, dass seine Dienste im realen Leben Schaden anrichteten, dies aber ignoriert, um Geld zu verdienen.

Mark Zuckerberg soll auf Wunsch eines Republikaners zunächst gelöschtes Video wieder online gestellt haben

In den vergangenen Tagen erschienen darüber hinaus die sogenannten Facebook-Papers: In weiteren Enthüllungen wird gezeigt, dass Facebook offenbar bewusst rechte und rechtsextreme Inhalte weiterverbreitet hat, um Geld zu verdienen. Mitunter soll dies auf Druck aus politischen Kreisen geschehen sein. So berichtet die Financial Times (FT), dass ein Video mit der Aussage, eine Abtreibung sei unter keinen Umständen medizinisch begründet, zunächst von einem Moderator gelöscht worden sei. Nach dem Anruf eines hochrangigen Republikaners habe Mark Zuckerberg persönlich veranlasst, dass das Video wieder online ging. Die FT berichtet weiter, dass das Facebook-Management dafür gesorgt habe, dass Politiker „Falschinformationen“ posten konnten, obwohl die Mitarbeiter das Management gebeten hätten, den politischen Zugriff auf Facebook-Inhalte zu unterbinden.

Zuckerberg selbst stellte die kritischen Medienberichte auf Basis interner Unterlagen als „koordinierten Versuch“, Facebook in einem falschen Licht darzustellen, dar. Doch Facebook könnte es diesmal schwerer fallen als bisher, seine geschäftlichen Interessen durchzusetzen. Die parteiübergreifende Allianz im Kongress will nach den Ausführungen von Frau Haugen durchgreifen und das Netzwerk regulieren. Kritiker der Regulierung weisen allerdings darauf hin, dass eine solche Regulierung eher kein Garant für einen politisch neutralen Diskurs auf Social Media sein dürfte.

Die neuen Enthüllungen haben ergeben, dass Facebook unter anderem dazu beigetragen haben könnte, dass es im Januar 2020 zum von den US-Medien als Aufstand qualifizierten „Sturm auf das Kapitol“ gekommen sei. Damit rückt Facebook in die Nähe einer rechtsextremen Bewegung, zu der die liberalen US-Medien mittlerweile auch den Murdoch-Sender Fox zählen.

Besonders beobachtet wird in diesem Zusammenhang auch die Übernahme von Politico durch den Axel-Springer-Verlag, der in den US-Medien im rechten Spektrum verortet wird. Vor allem hat man in US-Medienkreisen mit Interesse beobachtet, dass Springer-CEO Mathias Döpfner und Mark Zuckerberg eine große Wertschätzung füreinander zu verbinden scheint. So erhielt Zuckerberg im Jahr 2016 den Axel Springer-Award und wurde von Döpfner launig zu Fragen der Zukunft interviewt.

Aktuell muss sich Springer in den USA allerdings mit einer veritablen Sexismus-Debatte rund um die Vorgänge des früheren Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt herumschlagen. Auch Fox geriet schon sehr früh in Schlagzeilen, wegen einer frauenverachtenden Unternehmenskultur. Die Me-Too-Vorwürfe betrafen vor einigen Jahren zunächst einer der größten Stars von Fox News: Der wichtigste politische Anchor, Bill O’Reilly, musste nach Sexismus-Vorwürfen seine meinungsbildende Talk-Show „The O’Reilly Factor“ aufgeben.

Trotz aller Kritik will Zuckerberg Facebook stärker als bisher auf junge Nutzer ausrichten. In anderen Altersgruppen werde es dadurch vermutlich weniger Wachstum geben, es sei aber auf lange Sicht der richtige Ansatz. Es werde „Jahre und nicht Monate dauern, den Wandel ganz umzusetzen“.

Spekulationen über neuen Namen

Eine Änderung des Konzernnamens, über die seit vergangener Woche spekuliert wird, gab es zur Vorlage der Quartalszahlen nicht. Medienberichten zufolge soll ein neuer Name andere Apps wie Instagram aus dem Schatten von Facebook - der ersten und wichtigsten Plattform der Firmengruppe - führen. Zugleich gehe es auch darum, die Evolution hin zum „Metaverse“ zu verankern - einer virtuellen Umgebung, in der reale und digitale Welten ineinandergreifen. Zuckerberg bekräftigte erneut, dass er darin die Zukunft der Kommunikation sehe.

Auch ohne einen neuen Konzernnamen nehmen die „Metaverse“-Aktivitäten immer mehr Gestalt an. So kündigte Facebook an, dass der bisherige Bereich rund um virtuelle Realität - die Facebook Reality Labs - vom kommenden Quartal an separat in der Bilanz ausgewiesen werde. Analyst Mike Proulx von der Beratungsfirma Forrester Research betonte in einem Kommentar, dass das „Metaverse“ Facebook nicht schlagartig verbessern werde. Wenn die Firma weiter etwa mit Falschinformationen, extremistischen Inhalten und Datenschutz-Ärger zu kämpfen habe, „werden diese Probleme Facebook ins Metaverse folgen“, warnte er.

Das Geld für Facebooks Zukunftsprojekte liefert nach wie vor das Werbegeschäft. Im dritten Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 28,3 Milliarden Dollar. Dabei beklagte Facebook noch Gegenwind vor allem durch Apples neue Regeln für mehr Privatsphäre auf dem iPhone.

Beim gesamten Konzernumsatz im vergangenen Quartal verfehlte Facebook nun die Erwartungen der Analysten. Sie hatten im Schnitt mit gut 29,5 Milliarden Dollar gerechnet. Facebook schaffte ein Plus von 35 Prozent auf 29 Milliarden Dollar (rund 24,5 Mrd. Euro). Aber zugleich übertraf der Konzern die Marktprognose beim Gewinn je Aktie. Unterm Strich verdiente Facebook rund 9,2 Milliarden Dollar - das waren 17 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Die Zahl täglich bei Facebook aktiver Nutzer stieg binnen drei Monaten von 1,91 auf 1,93 Milliarden. Auf mindestens eine App aus dem Facebook-Konzern - wie zum Beispiel Instagram oder WhatsApp - griffen zuletzt täglich 2,81 Milliarden Nutzer zu. Das waren 50 Millionen mehr als am Ende des zweiten Quartals.