Jan Böhmermann will Facebook enteignen. Mit dieser Forderung steht der ZDF-Comedian nicht allein da. In den USA klagten schon im Jahr 2020 48 Bundesstaaten und die US-Regierung gegen die Macht des Konzerns. Sie fordern seine Zerschlagung. Auch in Europa wächst der Druck auf Facebook, das sich seit kurzem Meta nennt. Neuer Name, neues Image. An den Problemen ändert das nichts: Datenschutzvergehen, Fake News, Urheberrechts- und Steuerstreite. Facebook-Skandale sind Dauerthema auch in den deutschen Medien. Das sollte den globalen Social-Media-Monopolisten (mit monatlich mehr als 2,8 Milliarden Nutzer:innen) freuen. Immerhin ist schlechte PR besser als keine PR, oder?