Faeser kündigt Flüchtlingsgipfel im Innenministerium an Länder und Kommunen hatten zuletzt immer wieder mehr Hilfe vom Bund bei der Unterbringung von Flüchtlingen angefordert. Nun soll es ein Spitzentreffen in Ber... dpa

ARCHIV - Bundesinnenministerin Nancy Faeser plant einen Flüchtlingsgipfel. Felix Kästle/dpa

Berlin -Angesichts der Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein Spitzentreffen in ihrem Ministerium angekündigt. Sie sehe, „dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht, und deswegen werde ich jetzt wieder alle Beteiligten zu einem erneuten Flüchtlingsgipfel zu mir ins Haus einladen“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.