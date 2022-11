Faeser: Pogromnacht 1938 für immer „Nacht der Schande“ Am Jahrestag der Pogromnacht von 1938 hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu einem konsequenten Kampf gegen den Antisemitismus in Deutschland aufgerufen. ... dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nimmt an einer Pressekonferenz teil. Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Berlin -Am Jahrestag der Pogromnacht von 1938 hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu einem konsequenten Kampf gegen den Antisemitismus in Deutschland aufgerufen. „Die Nacht des 9. November 1938 bleibt für immer eine Nacht der Schande für unser Land“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Bundestag. Diese Nacht sei der Auftrag, dass sich so etwas nie wiederholen dürfe. „Sie mahnt uns, dass wir Antisemitismus immer und mit aller Kraft überall entgegentreten müssen.“