Faeser: Werden „tragfähige Lösungen“ im Tarifstreit finden Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt sich zur zweiten Gesprächsrunde im Tarifstreit für die Beschäftigten von Bund und Kommunen optimistisch. Sie sei „da... dpa

Potsdam -Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt sich zur zweiten Gesprächsrunde im Tarifstreit für die Beschäftigten von Bund und Kommunen optimistisch. Sie sei „davon überzeugt, dass wir auch jetzt in den nächsten zwei Tagen tragfähige Lösungen finden werden“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch kurz vor Auftakt der Beratungen der Verhandlungsspitzen in Potsdam. Sie werde sich dafür einsetzen, dass es ein Angebot von Arbeitgeberseite geben werde.