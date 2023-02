Faeser will SPD-Spitzenkandidatin in Hessen sein Viel war in den vergangenen Tagen spekuliert worden. Nun schafft Bundesinnenministerin Faeser Klarheit. Sie tritt in Hessen an. dpa

ARCHIV - Innenministerin Nancy Faeser (SPD) war lange Oppositionsführerin in Hessen. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der SPD für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober bereit. Innenministerin will sie bleiben, wie die Vorsitzende der hessischen SPD in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview dem „Spiegel“ sagte. Ihre Entscheidung teilte sie am Donnerstag auch in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief den Mitarbeitern des Ministeriums mit. Sie wolle die erste Ministerpräsidentin in Hessen sein, schrieb Faeser darin.