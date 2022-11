Faeser zu Türkei-Offensive: Gewalteskalation verhindern Der Türkeibesuch der Innenministerin fällt in turbulente Zeiten. Ankara hat jüngst Ziele in Syrien und im Irak angegriffen. In Ankara ruft Faeser zur Einhalt... dpa

Ankara -Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Türkei nach der neuen Offensive in Syrien und im Irak dazu aufgerufen, eine Eskalation der Gewalt zu verhindern. Deutschland stehe an der Seite der Türkei im Kampf gegen den Terrorismus, „die Reaktion muss aber verhältnismäßig sein“, sagte Faeser am Dienstag in Ankara bei einem Treffen mit ihrem türkischen Amtskollegen Süleyman Soylu. Sie mahnte zur Einhaltung des Völkerrechts und zum Schutz von Zivilisten.