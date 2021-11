Berlin - Das Verfahren um den Fall des getöteten Asylbewerbers Oury Jalloh geht wohl in eine nächste Runde. Fast 17 Jahre nach dem Tod des Mannes aus Sierra Leone, der in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte, hatte eine Initiative am Mittwoch ein neues Brandgutachten vorgestellt. Das Gutachten des britischen Brandsachverständigen Iain Peck soll belegen, dass Jalloh sich nicht selbst anzündete, sondern angezündet und ermordet wurde.

In den nächsten Wochen werde bei der Bundesanwaltschaft Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt gestellt, sagte Nadine Saeed von der „Initiative in Gedenken an Oury Jalloh“ am Donnerstag der Berliner Zeitung. Die Anzeige soll sich gegen die für die Einstellung der Mordermittlungen zuständigen Oberstaatsanwälte bei der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg richten. Das Brandgutachten werde der Bundesanwaltschaft geschickt. Diese, so die Hoffnung der Initiative, solle die Ermittlungen wegen Mordes gegen die namentlich bekannten Polizeibeamten des Reviers aufnehmen.

Oury Jalloh war am 7. Januar 2005 unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Bei der Festnahme war er betrunken und stand unter Drogen. In der Zelle des Polizeireviers war er gefesselt und verbrannte auf einer Matratze. Die genauen Umstände konnten in zwei Prozessen nicht geklärt werden. Zwei Sonderermittler stellten in einem Untersuchungsbericht zahlreiche Fehler der Ermittlungsbehörden fest.

Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg stellte das Verfahren ein, weil sie keine beweisbaren Anhaltspunkte dafür sah, dass der Brand durch Polizisten oder Dritte gelegt wurde. Das Oberlandesgericht Naumburg erklärte 2019 die Einstellungsbegründung für rechtmäßig.

Feuerzeug wurde erst Tage später den Asservaten beigelegt

Iain Peck kam bereits 2015 anhand der Ermittlungsakten zu dem Schluss, dass ein Feuerzeug, das erst Tage später der Asservatenliste vom Tatort hinzugefügt wurde, nicht im Brandschutt gelegen haben kann. Für seine aktuellen Brandversuche benutzte der Gutachter einen originalgetreuen Nachbau der Dessauer Polizeizelle. Er baute einen Dummy aus Schweinestücken und Schweinehaut in Jallohs Körpermaßen und stellte den Ablauf an diesem 7. Januar 2005 nach. Um das Brandbild zu erhalten, musste er zweieinhalb Liter Benzin über dem Dummy ausgießen.

Das Ergebnis des neuen Brandgutachtens steht nach Auffassung der Initiative in Einklang mit den Ergebnissen eines unabhängigen, fachradiologischen Gutachtens aus dem Jahr 2019. Es belegt, dass Oury Jalloh vor seinem Tod ein Nasen- und einen Schädelbruch sowie mehrere Rippenbrüche zugefügt worden waren. Zudem zeigen toxikologische Befunde, dass das Herzblut des Toten kein Kohlenmonoxid enthielt. Auch Noradrenalin, das durch Aufregung im Todeskampf entsteht, wurde nicht gefunden. Dies lässt darauf schließen, dass Oury Jalloh zum Zeitpunkt der Brandlegung entweder bewusstlos oder bereits tot war. Wurde er also angezündet, um das Tötungsdelikt zu vertuschen?

Einen Untersuchungsausschuss wird es nicht geben

Dass ein Brite das Brandgutachten vorlegte, hat nach Auskunft von Nadine Saeed den Grund, dass sich in Deutschland kein Brandsachverständiger bereitfand. „Wir haben in Deutschland nach einem Brandsachverständigen gesucht. Alle haben abgelehnt.“ Weil renommierte Gutachter meistens auch für Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten, habe sich offenbar keiner aus dem Fenster lehnen wollen. „Deshalb haben wir angefangen, im Ausland zu suchen und kamen auf Iain Peck.“

Der Brandversuch von Iain Peck ist Teil eines Filmes von Mario Pfeifer, der Anfang des Jahres 2022 veröffentlicht wird. „Wir wollen, dass die Menschen begreifen, dass da ein großes Verbrechen geschehen ist“, sagte Saeed.

Betrieben von Linken und Grünen sollte es zum Fall Oury Jalloh eigentlich im Landtag von Sachsen-Anhalt einen Untersuchungsausschuss geben. Auch die SPD wollte mitmachen, beschloss jedoch im August, doch nicht dafür zu stimmen. Auf die Frage dieser Zeitung, ob das neue Gutachten etwas an der SPD-Position ändert, antwortete SPD-Chefin Juliane Kleemann am Donnerstag: „Zum jetzigen Zeitpunkt gehört das Gutachten in die Hände der Justiz.“ Die beiden Sonderermittler würden jetzt in den Rechtsausschuss eingeladen. „Ein Untersuchungsausschuss kann nicht selbst ermitteln, sondern nur die Arbeit der Justiz begutachten“, so Kleemann. „Aber ich verstehe die Hoffnungen, die sich mit dem neuen Brandgutachten verbinden.“