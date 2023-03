Familien beklagen starke Belastung durch Inflation Im Familienbarometer werden Stimmung und Wünsche von Eltern in Deutschland analysiert. Die Inflation bedeutet für viele Familien eine starke mehrbelastung. dpa

Berlin -Familien stehen in Deutschland durch die steigenden Preise infolge des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie besonders unter Druck. 70 Prozent der Eltern mit Kindern unter 18 Jahren gaben im Dezember 2022 an, dass sie die Inflation stark persönlich belaste.