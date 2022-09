Familien mit geringem Einkommen erhalten Ferienzuschuss In Brandenburg können Familien mit geringem Einkommen einen Zuschuss für ihren Urlaub erhalten. Das Familienministerium stellt für die Ferienzuschüsse in die... dpa

Potsdam -In Brandenburg können Familien mit geringem Einkommen einen Zuschuss für ihren Urlaub erhalten. Das Familienministerium stellt für die Ferienzuschüsse in diesem Jahr insgesamt 370.000 Euro aus dem Landeshaushalt bereit. Bis Ende August wurden bereits über 1020 Anträge bewilligt, wie das Ressort am Sonntag weiter mitteilte. Demnach wurde pro Familie im Durchschnitt ein Betrag von rund 300 Euro ausgezahlt. Das Ministerium wies darauf hin, dass Anträge sechs Wochen vor Reisebeginn gestellt werden sollten. Für die Herbstferien sollte das jetzt erfolgen.