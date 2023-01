Fast zwei Drittel der Grundsteuer-Erklärungen eingegangen Kurz vor Ende der Frist für die Grundsteuererklärungen am 31. Januar registriert die Berliner Finanzverwaltung eine starke Zunahme der Rückläufe. Bis zum Mit... dpa

Berlin -Kurz vor Ende der Frist für die Grundsteuererklärungen am 31. Januar registriert die Berliner Finanzverwaltung eine starke Zunahme der Rückläufe. Bis zum Mittwochabend seien 553.542 Erklärungen eingegangen, was 64,1 Prozent entspreche, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Innerhalb von drei Tagen hätten 70.000 Grundstücks- und Immobilieneigentümer die Erklärungen abgegeben. Zum Vergleich: In der ersten Januar-Hälfte seien es unter 2000 pro Tag gewesen.